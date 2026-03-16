*17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、原油高・ドル高も160円を節目意識

16日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。中東紛争長期化の思惑で原油相場の高騰が続くなか、インフレ圧力をにらんだドル買いが先行する見通し。ただ、心理的節目の160円に接近し、日米協調介入への警戒感が重石となろう。

前週末の取引で中東紛争の長期化が懸念され、原油相場が徐々に上昇し始めると、ドル買い地合いを強めた。ただ、この日の国内総生産(GDP)改定値の下方修正とコアPCE価格指数は高止まりを受け、スタグフレーションへの警戒が過度なドル買いを抑制。ユーロ・ドルは1.1410ドル付近に軟化、ドル・円は159円半ばへの上昇にとどめた。週明けアジア市場で原油相場は再び騰勢を強め、ドル買いで160円を目指す展開となった。

この後の海外市場は原油相場や米金融政策にらみ。明日から開催される米連邦公開市場委員会(FOMC)は政策維持が織り込まれたが、今後の政策方針を見極めようと、ドルの積極的な売り買いは手控えられそうだ。また、引き続き中東情勢と原油相場が手がかりとなり、エネルギー価格の高騰によるドル買いが見込まれる。ただ、インフレ高止まりと景気減速も意識され、ドル買いは限定的。また、160円に接近し為替介入への警戒感でドル買い・円売りは縮小しそうだ。

【今日の欧米市場の予定】

・21：30 加・2月消費者物価指数（予想：前年比＋1.9％、1月：＋2.3％）

・21：30 米・3月NY連銀製造業景気指数（予想：3.9、2月：7.1）

・22：15 米・2月鉱工業生産（予想：前月比＋0.1％、1月：＋0.7％）

・23：00 米・3月NAHB住宅市場指数（2月：36％）《CS》