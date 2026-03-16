*17:18JST 東京為替：ドル・円は反落、原油相場に追随

16日の東京市場でドル・円は反落。原油相場の再上昇でドル買いが先行し、正午にかけて159円73銭まで上値を伸ばした。ただ、NY原油先物(WTI)はその後失速し、ドル売り地合いに。午後もドルは対円で弱含み、朝方の安値を下回る159円17銭まで下げた。

・ユ-ロ・円は182円73銭から181円87銭まで下落。

・ユ-ロ・ドルは1.1456ドルから1.1414ドルまで値を下げた。

・日経平均株価：始値53,627.86円、高値53,983.51円、安値53,113.95円、終値53,751.15円(前日比68.46円安)

7時時点：ドル・円159円30-40銭、ユ-ロ・円182円00-00銭

【要人発言】

・トランプ米大統領

「習・中国国家主席との首脳会談を延期する可能性」

「NATOに対し、対イラン作戦において米国を支援するよう求めた」

「同盟諸国が協力を怠るなら、NATOは厳しい未来に直面することに」

「ホルムズ海峡の封鎖解除に向けて、中国の協力を期待」

「イランのカーグ島に対し、新たな攻撃を開始する準備」」

・高市首相

「（原油高対策）中東情勢次第で今年度予備費の活用、否定されない」

・片山財務相

「為替、緊張感を持ち断固たる措置を含めた姿勢でいる」

「為替の水準にはコメントできない」

「為替含めたマーケットは乱高下」

・ウィリスNZ財務相

「燃料税引き下げ計画はないことを改めて表明」

「家計に対するいかなる支援策も、実施する場合は一時的な措置に留める」

「燃料価格が多大な負担となった場合にのみ支援を検討」

「最悪のシナリオでもインフレのピークは3.7％になると予測」

「必要に応じ銀行が各企業の資金繰りなどを支援するだろう」

【経済指標】

・中国・2月小売売上高：年初来前年比+2.8％（予想：+2.5％）

・中国・2月鉱工業生産：年初来前年比+6.3％（予想：+5.3％）

・中国・2月調査失業率：5.3％（予想：5.1％）《TY》