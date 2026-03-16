*17:02JST nmsホールディングス---特別調査委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ

nmsホールディングス＜2162＞は13日、2026年1月23日付「（開示事項の経過）特別調査委員会設置に関するお知らせ」で公表したとおり、同社連結子会社において過去の取引により損失が発生し、過年度において費用処理されていなかった事案について、特別調査委員会を設置し、事実関係の調査及び類似事案の有無等について調査を実施していたが、特別調査委員会より調査報告書を受領したと発表した。

同本報告書には、プライバシー、個人情報及び機密情報保護等の観点から慎重な取扱いを要する情報が含まれていることから、必要な非開示措置を講じた公表版を確定のうえ、速やかに開示する予定。 また、本報告書の受領後も、同社としての事実関係の追加的検証及び会計処理の精査ならびに監査法人による監査手続を継続しており、訂正内容及び影響額については、監査法人による監査手続の完了後、確定次第、訂正報告書の提出及び決算短信の訂正により開示するとしている。《NH》