*16:20JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は3日続落、TDKとフジクラの2銘柄で約71円押し下げ

16日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり65銘柄、値下がり154銘柄、変わらず6銘柄となった。

前週末13日の米国市場は軟調推移。原油価格が伸び悩んだが、10-12月期の国内総生産（GDP）が政府機関閉鎖により予想を下回ったため売りに転じた。また、コア個人消費支出価格（PCE）指数の加速で年内の利下げ期待が後退。さらに、イラン戦争の激化でホルムズ海峡の閉鎖長期化観測で原油価格が上昇に転じるに連れ、相場は続落。終盤にかけて下落幅を拡大し終了した。米株安の流れから本日の日経平均は続落でスタートした。トランプ政権が早ければ今週にも、ホルムズ海峡を航行する船舶の護衛に複数の国が合意したことを発表すると米紙が報じたことも伝わっていたことで、日経平均はプラスに転じる場面も見られた。ただ、先行き不透明ななか、前引けにかけて売り優勢の展開となって下げ幅を拡大。なお、値ごろ感に着目した買いや内需系銘柄への買いも入り、後場からは下げ幅を縮小する動きに。

大引けの日経平均は前営業日比68.46円安の53751.15円となった。東証プライム市場の売買高は22億616万株、売買代金は6兆5025億円だった。業種別では、非鉄金属、石油・石炭製品、ゴム製品などが下落した一方で、水産・農林業、食料品、情報・通信業などが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は38.6％、対して値下がり銘柄は56.6％となっている。

値下がり寄与トップはTDK＜6762＞、同2位はフジクラ＜5803＞となり、2銘柄で日経平均を約71円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップは東京電力HD＜9501＞で4.76％安、同2位はいすゞ＜7202＞で4.37％安だった。

一方、値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞、同2位は東エレク＜8035＞となり、2銘柄で日経平均を約212円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップはイビデン＜4062＞で3.76％高、同2位はSCREEN＜7735＞で3.66％高だった。



*15:30現在

日経平均株価 53751.15(-68.46)

値上がり銘柄数 65(寄与度+336.29)

値下がり銘柄数 154(寄与度-404.75)

変わらず銘柄数 6

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 24140 490 131.03

＜8035＞ 東エレク 39150 810 81.22

＜9984＞ ソフトバンクG 3609 31 24.87

＜4062＞ イビデン 8149 295 19.72

＜8031＞ 三井物産 5974 146 9.76

＜7735＞ SCREEN 19255 680 9.09

＜8015＞ 豊田通商 6365 61 6.12

＜2802＞ 味の素 4478 73 4.88

＜6920＞ レーザーテック 37800 250 3.34

＜2914＞ JT 5806 95 3.18

＜2282＞ 日本ハム 6719 170 2.84

＜9766＞ コナミG 20910 80 2.67

＜7733＞ オリンパス 1330.5 20 2.67

＜6532＞ ベイカレント 4385 78 2.61

＜2801＞ キッコーマン 1330 15.5 2.59

＜4502＞ 武田薬品工業 5737 64 2.14

<8053> 住友商事 5634 62 2.07

<6146> ディスコ 69920 310 2.07

<9433> KDDI 2637 5 2.01

<8830> 住友不動産 4820 30 2.01

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6762＞ TDK 2070.5 -83.5 -41.87

＜5803＞ フジクラ 25630 -890 -29.75

<4519> 中外製薬 9117 -245 -24.57

<6954> ファナック 5957 -146 -24.40

<9983> ファーストリテ 64700 -300 -24.07

<6971> 京セラ 2459.5 -73.5 -19.65

<6758> ソニーG 3384 -74 -12.37

<7269> スズキ 1900 -63.5 -8.49

<5802> 住友電気工業 10150 -240 -8.02

<6098> リクルートHD 6435 -79 -7.92

<7453> 良品計画 3646 -111 -7.42

<6301> 小松製作所 6893 -200 -6.69

<6988> 日東電工 3226 -39 -6.52

<8001> 伊藤忠商事 2032 -39 -6.52

<7203> トヨタ自動車 3338 -32 -5.35

<6305> 日立建機 5759 -159 -5.31

<8267> イオン 1966 -53 -5.31

<6367> ダイキン工業 18900 -155 -5.18

<6361> 荏原製作所 4688 -147 -4.91

<7267> ホンダ 1344.5 -23.5 -4.71《CS》