*14:46JST 網屋---自己株式を活用した第三者割当による転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の払込完了

網屋＜4258＞は13日、シンプレクス・ホールディングス＜4373＞の子会社であるシンプレクス・キャピタル・インベストメントが無限責任組合員を務めるシンプレクス・キャピタル・PIPEs投資事業有限責任組合1号を割当先とする第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第3回新株予約権の発行について、払込手続きが完了したと発表した。

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行総額は0.37億円で、社債数は40個、各社債の額面金額100円につき金100円。利率は付されず無利息で、償還期日は2030年12月30日としている。転換価額は1株当たり3,226円に設定されており、当初転換価額で全て転換された場合の潜在株式数は464,972株となる。調達資金の額は15.00億円としている。

また、第3回新株予約権は3,200個を発行し、発行価額は新株予約権1個当たり2,767円。新株予約権1個につき100株を取得できる条件で、行使価額は1株当たり3,226円に設定されている。全て行使された場合の潜在株式数は320,000株となり、調達資金の額は10.41億円としている。

いずれも募集又は割当方法は自己株式の活用を優先した第三者割当の方法によるもので、割当先はシンプレクス・キャピタル・PIPEs投資事業有限責任組合1号。今回の払込完了により、同社が実施した第三者割当による資金調達の手続きが完了した。《KM》