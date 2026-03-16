*14:41JST ミガロホールディングス---顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を伸和技研の開発するマンションに初導入

ミガロHD＜5535＞は10日、グループ会社DXYZが開発・提供する顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を、伸和技研(本社：東京都中野区)が開発する賃貸マンション「グランピア中野坂上」および「グランピア四谷」に導入すると発表した。伸和技研にとって顔認証システムを導入する初のマンションとなる。

「グランピア中野坂上」は東京都中野区中央に位置する地上3階建ての賃貸マンションで、東京メトロ丸ノ内線「中野坂上」駅から徒歩2分、同「西新宿」駅から徒歩14分の距離である。戸数は18戸、間取りは1Kから1LDK、竣工は2025年11月である。一方、「グランピア四谷」は東京都新宿区大京町に位置する地上4階建ての賃貸マンションで、東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」駅から徒歩8分、JR中央・総武線「信濃町」駅から徒歩9分の距離である。戸数は14戸、間取りは1LDKから2LDK、竣工は2026年01月である。今回、両物件のエントランスに「FreeiD」を導入することで、両手が塞がっている場合でもスムーズに入退館できる利便性と、高度な顔認証技術によるセキュリティの両立を図る。

「FreeiD」は顔認証のみで入退、決済、本人確認などの各種ID機能を利用できるプラットフォームで、集合住宅向けの「FreeiDマンション」では、エントランスやエレベーターなど共用部から専有部まで鍵を使わずに入退できる「オール顔認証マンション」を展開しており、2026年2月末時点で344棟が竣工している。 《KM》