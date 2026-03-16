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出来高変化率ランキング（13時台）～シンバイオ、トリケミカルなどがランクイン

2026年3月16日 14:19

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記事提供元：フィスコ

*14:19JST 出来高変化率ランキング（13時台）～シンバイオ、トリケミカルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[3月16日　13:30　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4582＞ シンバイオ　　　　 　38799300 　283052.76　 323.24% 0.299%
＜4082＞ 稀元素　　　　　　 　1896100 　635780.08　 243.27% 0.095%
＜2625＞ iFTPX年4　　 　27497 　18543.258　 238.52% -0.0074%
＜6158＞ 和井田　　　　　　 　96100 　15000.02　 228.53% 0.0267%
＜7063＞ Birdman　　 　2144400 　45081.4　 226.60% 0.032%
＜3655＞ ブレインP　　　　 　88500 　47270.64　 219.74% 0.0026%
＜6387＞ サムコ　　　　　　 　605900 　669734　 213.20% 0.1453%
＜5889＞ JEH　　　　　　 　716800 　250366.74　 207.97% 0.1356%
＜1429＞ 日本アクア　　　　 　487000 　80354.72　 203.13% -0.0234%
＜7746＞ 岡本硝子　　　　　 　6345600 　1181757.22　 199.89% 0.1524%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　 　15235 　66180.963　 186.44% -0.0028%
＜4369＞ トリケミカル　　　 　2919300 　1870718.38　 167.22% -0.1588%
＜2510＞ NF国内債　　　　 　116260 　24548.682　 166.91% -0.0012%
＜3529＞ アツギ　　　　　　 　180900 　53436.36　 166.31% -0.0194%
＜382A＞ iF米35H　　　 　2327 　867.814　 158.00% 0%
＜212A＞ フィットイージ　　 　773400 　438472.1　 150.02% -0.1212%
＜4659＞ エイジス　　　　　 　53500 　77976.5　 144.63% 0%
＜5133＞ テリロジーHD　　 　326600 　37284.34　 142.94% 0.0674%
＜3193＞ エターナルホスヒ　 　249200 　231938.3　 139.43% -0.0844%
＜3150＞ グリムス　　　　　 　144900 　120746.88　 130.36% 0.0598%
<2568> 上場NSQ　　　　 　15310 　64806.454　 126.36% 0.0002%
<6495> 宮入バル　　　　　 　2498200 　203281.74　 125.33% 0.1327%
<1447> SAAFHD　　　 　355200 　53419.34　 124.68% 0.0691%
<9115> 明海G　　　　　　 　1460700 　561411.98　 123.85% 0.154%
<2624> iF225年4　　 　44114 　151393.037　 123.63% -0.0029%
<4431> スマレジ　　　　　 　415900 　333190.14　 122.51% -0.0977%
<462A> ファンディーノ　　 　866700 　219160.84　 119.86% -0.1048%
<2695> くら寿司　　　　　 　580300 　660297.3　 119.41% -0.0529%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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