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出来高変化率ランキング（13時台）～シンバイオ、トリケミカルなどがランクイン
*14:19JST 出来高変化率ランキング（13時台）～シンバイオ、トリケミカルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月16日 13:30 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4582＞ シンバイオ 38799300 283052.76 323.24% 0.299%
＜4082＞ 稀元素 1896100 635780.08 243.27% 0.095%
＜2625＞ iFTPX年4 27497 18543.258 238.52% -0.0074%
＜6158＞ 和井田 96100 15000.02 228.53% 0.0267%
＜7063＞ Birdman 2144400 45081.4 226.60% 0.032%
＜3655＞ ブレインP 88500 47270.64 219.74% 0.0026%
＜6387＞ サムコ 605900 669734 213.20% 0.1453%
＜5889＞ JEH 716800 250366.74 207.97% 0.1356%
＜1429＞ 日本アクア 487000 80354.72 203.13% -0.0234%
＜7746＞ 岡本硝子 6345600 1181757.22 199.89% 0.1524%
＜2630＞ MXS米株ヘ 15235 66180.963 186.44% -0.0028%
＜4369＞ トリケミカル 2919300 1870718.38 167.22% -0.1588%
＜2510＞ NF国内債 116260 24548.682 166.91% -0.0012%
＜3529＞ アツギ 180900 53436.36 166.31% -0.0194%
＜382A＞ iF米35H 2327 867.814 158.00% 0%
＜212A＞ フィットイージ 773400 438472.1 150.02% -0.1212%
＜4659＞ エイジス 53500 77976.5 144.63% 0%
＜5133＞ テリロジーHD 326600 37284.34 142.94% 0.0674%
＜3193＞ エターナルホスヒ 249200 231938.3 139.43% -0.0844%
＜3150＞ グリムス 144900 120746.88 130.36% 0.0598%
<2568> 上場NSQ 15310 64806.454 126.36% 0.0002%
<6495> 宮入バル 2498200 203281.74 125.33% 0.1327%
<1447> SAAFHD 355200 53419.34 124.68% 0.0691%
<9115> 明海G 1460700 561411.98 123.85% 0.154%
<2624> iF225年4 44114 151393.037 123.63% -0.0029%
<4431> スマレジ 415900 333190.14 122.51% -0.0977%
<462A> ファンディーノ 866700 219160.84 119.86% -0.1048%
<2695> くら寿司 580300 660297.3 119.41% -0.0529%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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