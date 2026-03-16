*11:45JST RIZAPグループ---「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に6年連続認定

RIZAPグループ＜2928＞は13日、子会社であるRIZAP、RIZAPビジネスイノベーション、RIZAPテクノロジーズが、2026年3月9日付で「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されたと発表した。

RIZAPグループおよびRIZAPは2021年度から6年連続の認定取得となる。

健康経営優良法人認定制度は、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業などの法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから評価を受けることができる環境を整備することを目的に、2016年度に経済産業省が創設した制度である。健康経営推進検討会において定められた評価基準に基づき、日本健康会議が認定する顕彰制度となっている。

同社グループでは、ヘルスリテラシーの向上に向けた健康セミナーや配信型プログラム、chocoZAPアプリ内コンテンツなどを通じた取り組みを実施している。また、職場の活性化に向けた健康セミナーや5minトレーニング、「結果にコミット(R)コース」などの施策を展開しているほか、女性の健康保持・増進に向けた健康セミナー「グッドコンディショニング編」「美ボディ編」なども実施している。さらに、RIZAP特定保健指導プログラムや「結果にコミット(R)コース」による保健指導のほか、健康セミナーや配信型プログラム、chocoZAPアプリ内コンテンツなどを活用した具体的な健康保持・増進施策を通じて、従業員の心と身体の健康づくりに取り組んでいる。《KM》