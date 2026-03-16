*10:12JST サンマルクホールディングス---2026年2月の月次売上情報

サンマルクホールディングス＜3395＞は13日、2026年2月の月次売上情報を公表した。M&Aにより取得した業態を除く国内店舗ベースの既存店売上高は前年同月比4.5％増、全店売上高も同4.5％増となり、前年同月を上回った。2025年4月から2026年2月までの推移を見ると、前年を上回る水準で推移しており、2月も同様の傾向が続いた。

また、M&Aにより取得した業態の国内店舗ベースでは、既存店売上高は前年同月比0.4％増、全店売上高も同5.5％増となり、前年同月を上回った。全店売上高は4月126.1％、5月126.6％、6月116.6％、7月107.0％、8月118.3％、9月116.5％、10月119.9％、11月109.0％、12月107.6％、2026年1月106.8％、2月105.5％と、既存店売上同様、前年を上回る水準で推移している。

同社は既存店の定義について、開店月を含め20ヶ月を経過した店舗を対象としている。《KM》