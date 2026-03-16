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「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比365円安の53005円
*08:30JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比365円安の53005円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル159.73円換算）で、ユニ・チャーム＜8058＞、リクルートHD＜6098＞、日本電産＜6594＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比365円安の53005円。
米国株式市場は続落。ダウ平均は119.38ドル安の46558.47ドル、ナスダックは206.62ポイント安の22105.36で取引を終了した。原油価格が伸び悩んだため、寄り付き後、上昇。10－12月期の国内総生産（GDP）が政府機関閉鎖により予想を下回ったため売りに転じた。また、コア個人消費支出価格（PCE）指数の加速で年内の利下げ期待が後退、さらに、イラン戦争の激化でホルムズ海峡の閉鎖長期化観測で原油価格が上昇に転じるに連れ、相場は続落。終盤にかけて下落幅を拡大し、終了した。
13日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円01銭へ下落後、159円75銭まで上昇し159円73銭で引けた。1月PCEコア価格指数は加速、米・10-12月期国内総生産（GDP）改定値が予想外に下方修正され、スタグフレーション懸念に金利低下に伴い一時ドル売りが優勢となった。しかし、ホルムズ海峡の早期の再開が見込まれず原油価格の続伸で、ドル買い、円売りに転じた。ユーロ・ドルは1.1490ドルへ上昇後、1.1411ドルまで下落し、1.1413ドルで引けた。
13日のNY原油先物4月限は続伸。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物4月限は、前営業日比＋2.98ドル（＋3.11％）の98.71ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（13日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
2802 (AJINY) 味の素 29.90 4776 371 8.4
2
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4923 218 4.6
3
7203 (TM.N) アイシン精機 15.07 2407 51 2.1
6
9104 (MSLOY) 川崎汽船 16.83 2688 44.5 1.6
8
2801 (KIKOY) キッコーマン 16.70 1334 19.5 1.4
8
「ADR下落率上位5銘柄」（13日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6594 (NJDCY) 日本電産 3.15 2013 -302 -13.0
5
6762 (TTDKY) アドバンテスト 144.80 23129 -521 -2.2
0
5401 (NPSCY) 日本製鉄 3.64 581 -12.2 -2.0
6
■そのたADR（13日）
7203 (TM.N) アイシン精機 15.07 0.00 2407
51
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.24 -0.01 4984
32
8035 (TOELY) 住友商事 34.73 -0.25 5547 -
25
6758 (SONY.N) TDK 13.34 -0.17 2131 -
23
9432 (NTTYY) KDDI 16.40 0.01 2620 -
12
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.84 -0.01 907 -1
0.5
6501 (HTHIY) 日立製作所 29.99 -0.74 4790 -
63
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 11.05 -0.15 3530 -
48
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4.21 4923 2
18
4063 (SHECY) 信越化学工業 20.23 0.35 6463 -
68
8001 (ITOCY) 丸紅 35.54 -302.47 568 -50
23
8316 (SMFG.N) みずほFG 7.63 -0.09 6094 -
42
8031 (MITSY) 東京エレク 118.27 -1.18 37783 -5
57
6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 0.00 6389 -1
25
4568 (DSNKY) 第一三共 17.64 -0.59 2818 -
0.5
9433 (KDDIY) 関西電力 8.01 0.00 2559 -2
5.5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.77 -0.02 1020 -10
51
8766 (TKOMY) 三井不動産 34.10 -0.90 1816
-5
7267 (HMC.N) スズキ 48.97 -1.90 1955 -
8.5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 17.81 0.12 5690 -
21
6902 (DNZOY) ファナック 18.83 -0.40 6015 -
88
4519 (CHGCY) 中外製薬 29.16 -0.21 9315 -
47
4661 (OLCLY) オリエンランド 17.36 -0.05 2773 -
14
8411 (MFG.N) オリックス 29.94 -0.32 4782
4
6367 (DKILY) ダイキン工業 11.85 -0.23 18928 -1
27
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.77 0.00 5677
4
7741 (HOCPY) キヤノン 27.39 -0.42 4375 -
33
6503 (MIELY) 三菱電機 67.94 -0.77 5426 -
30
6981 (MRAAY) 日東電工 20.28 -0.18 3239 -
26
7751 (CAJPY) 任天堂 15.99 0.18 10216
-4
6273 (SMCAY) SMC 20.64 -0.77 65937 -2
63
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.50 -0.22 359 -
5.6
6146 (DSCSY) ディスコ 43.10 -0.30 68844 -7
66
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.71 0.05 2030 -
11
8053 (SSUMY) 三菱商事 32.83 0.93 5244
33
6702 (FJTSY) 富士通 22.18 0.11 3543 -
32
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 129.20 17.60 20637
77
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.36 -0.25 3310 -
40
6178 (JPPHY) 日本郵政 11.24 -1.45 1795 1
4.5
8002 (MARUY) 三井物産 722.99 -0.92 5774 -
54
6723 (RNECY) ルネサス 7.56 -0.42 2415 -4
6.5
6954 (FANUY) 京セラ 15.76 -0.18 2517 -
16
8725 (MSADY) 第一生命HD 17.60 -0.21 1406 -
15
8801 (MTSFY) 三菱地所 29.47 -0.78 4707 -
22
6301 (KMTUY) 小松製作所 44.05 -0.63 7036 -
57
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.34 -0.12 2984 -
29
6594 (NJDCY) 日本電産 3.15 -0.43 2013 -3
02
6857 (ATEYY) シスメックス 8.67 -0.04 1385 -1
8.5
4543 (TRUMY) テルモ 12.90 0.17 2061 -1
0.5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 8.85 -0.17 1414 -2
2.5
（時価総額上位50位、1ドル159.73円換
算）《AN》
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