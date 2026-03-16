加賀電子、健康経営優良法人に4年連続認定、大規模法人部門で継続評価

■有休取得促進や社内ジム設置、三大疾病制度の定着など多面的な取り組みを推進

加賀電子<8154>(東証プライム)は3月13日、「健康経営優良法人2026(大規模法人部門)」への認定を受けたと発表した。経済産業省と日本健康会議が進める認定制度によるもので、同社の認定は2023年から4年連続となる。

健康経営優良法人認定制度は、地域の健康課題に即した取り組みや健康増進施策を基に、特に優れた健康経営を実践する法人を顕彰する制度である。従業員の健康管理を経営的視点で捉え、戦略的に取り組む企業として社会的評価を高める狙いがある。

同社は「すべてはお客様のために」の経営理念の下、健康経営推進委員会を中心に、産業医や保健師、各種委員会と連携して施策を推進してきた。有給休暇取得促進や時間単位有給休暇制度の拡充、社内フィットネスジム設置、三大疾病関連制度の定着に加え、健康診断結果の分析を通じた受診勧奨も進め、精密検査受診率は2024年の29.3%から2025年には89.3%へ上昇した。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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