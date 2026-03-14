*14:20JST 豪ドル週間見通し：もみ合いか、豪準備銀行による利上げの可能性も

■強含み、1990年9月以来の高値をつける

今週の豪ドル・円は強含み。1990年9月以来となる113円台後半まで豪ドル高円安が進行した。豪準備銀行（中央銀行）による追加利上げの可能性は残されており、日豪金利差の拡大を意識した豪ドル買い・円売りが優勢となった。ただ、週末前に豪ドル売り・米ドル買いが活発となったことから、対円レートの上げ幅は縮小した。取引レンジ：110円24銭-113円96銭。

■もみ合いか、豪準備銀行による利上げの可能性も

来週の豪ドル・円はもみ合いか。中東紛争のすみやかな終結は期待できないため、リスク選好的な豪ドル買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いとみられる。ただ、豪準備銀行は政策金利を引き上げる可能性があるため、日豪金利差が拡大した場合、豪ドル売り・円買いは縮小する可能性が高い。

○発表予定の豪主要経済指標・注目イベント

・17日（火）：豪準備銀行理事会（前回：3.85％）

・19日（木）：2月豪準備銀行理事会（前回：3.85％）

予想レンジ：110円00銭-113円00銭《FA》