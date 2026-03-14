*14:15JST 国内外の注目経済指標：主要中銀の政策金利は現状維持の公算

3月16日－20日発表予定の経済指標予想については以下の通り。

■18日（水）日本時間19日午前3時結果判明

○(米)連邦公開市場委員会（FOMC）会合-予想：政策金利の現状維持

原油価格の急騰によってエネルギーコストが大幅に上昇していること、サービス価格の高止まりが観測されていることから、政策金利の引き下げを急ぐことの妥当性はなくなったとみられる。

■19日（木）決定会合の終了予定時刻は未定

○(日)日本銀行金融政策決定会合-予想：政策金利の据え置き

円安進行や原油価格の急騰は物価上昇の要因となる。ただ、エネルギー価格の大幅な上昇は企業業績や個人消費を圧迫する可能性が高いため、インフレ圧力を弱めるために追加利上げを行う必要性について日本銀行は合理的な説明を行う必要がある。

■19日（木）午後9時発表予定

○(英)英中央銀行政策金利発表-予想：政策金利の据え置き

英中央銀行は前回の会合で政策金利の据え置きを僅差で決定しており、将来的に利下げを行うとの見通しを示した。ただ、中東紛争の長期化によってエネルギー価格が高騰し、インフレ率の低下は期待できないため、今回の会合でも政策金利の据え置きが決まる見込み。インフレ見通しが上方改定された場合、将来的に利上げを検討するケースもあり得る。

■19日（木）午後10時15分発表予定

○（欧)欧州中央銀行理事会-予想：政策金利の据え置き

欧州中央銀行（ECB）のラガルド総裁は前回の理事会後の会見で「インフレ見通しに大きな変更はない」との認識を示したが、中東紛争の勃発でインフレ見通しは急変した。今回の会合でも政策金利の据え置きが決まる見込みだが、ユーロ圏におけるインフレ圧力が高まる可能性があるため、将来的な利上げの是非について議論される可能性がある。

○その他の主な経済指標の発表予定

・16日（月）：（中）2月小売売上高、（中）2月鉱工業生産、（米）2月鉱工業生産

・17日（火）：（豪）豪準備銀行政策金利発表

・18日（水）：（日）2月貿易収支、（加）カナダ中銀政策金利発表

・19日（木）：（豪）2月失業率、（スイス）スイ中銀政策金利発表

・20日（金）：（欧）1月ユーロ圏貿易収支《FA》