*04:20JST 3月13日のNY為替概況

13日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円01銭へ下落後、159円69銭まで上昇し引けた。

米・10-12月期国内総生産（GDP）改定値が予想外に下方修正され、スタグフレーション懸念に金利低下に伴い一時ドル売りが優勢となった。しかし、ホルムズ海峡の早期の再開が見込まれず原油価格の続伸で、ドル買い、円売りに転じた。

ユーロ・ドルは1.1490ドルへ上昇後、1.1428ドルまで下落し、引けた。

ユーロ・円は182円93銭まで上昇後、182円45銭まで下落。

ポンド・ドルは1.3290ドルへ強含んだのち、1.3230ドルへ下落した。

ドル・スイスは0.7861フランへ下落後、0.7909フランまで上昇した。



[経済指標]

・米・10-12月期GDP改定値：前期比年率＋0.7％（・予想：前期比年率＋1.4％、・速報：＋1.4％）

・米・10-12月期個人消費改定値：前期比年率＋2.0％（・予想：前期比年率＋2.4％、・速報：＋2.4％）

・米・10-12月期GDP価格指数：前期比年率＋3.8％（・予想：前期比年率＋3.6％、・速報値：＋3.6％）

・米・1月耐久財受注速報：前月比0％（予想：＋1.1％、12月：－0.9％←－1.4％）

・米・1月PCEコア価格指数：前月比＋0.4％、前年比＋3.1％（予想：＋0.4％、＋3.1％、12月＋0.4％、＋3.0％）

・米・1月個人所得：前月比＋0.4％（予想＋0.5％、12月＋0.3％）

・米・1月個人支出：前月比＋0.4％（予想＋0.3％、12月＋0.4％）

・米・1月PCE価格指数：前月比＋0.3％、前年比＋2.8％（予想＋0.3％、＋2.9％、12月＋0.4％、＋2.9％）

・米・3月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値：55.5（予想：54.8、2月：56.6）

・米・3月ミシガン大学1年期待インフレ率速報値：3.4％（予想：3.7％、2月：3.4％）

・米・3月ミシガン大学5-10年期待インフレ率速報値：3.2％（予想：3.4％、2月：3.3％）

・米・1月JOLT求人件数：694.6万件（・予想：675万件、・12月：655.5万件←654.2万件）《KY》