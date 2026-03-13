*23:48JST 【市場反応】米3月ミシガン大消費者信頼感指数や1月JOLTは予想上回る、長期インフレ期待率は低下しドル軟調

米3月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値は55.5と、2月56.6から低下も予想を上回った。連邦準備制度理事会（FRB）が注視している同指数の期待インフレ率の1年分は3.4％と、上昇予想に反し2月：から変わらず。5-10年期待インフレ率は3.2％と、2月3.3％から上昇予想に反し低下し昨年12月来で最低となった。

同時刻に発表された米1月JOLT求人件数は694.6万件と、12月655.5万件から予想以上に増加し、昨年10月来で最高。

長期インフレ期待が予想外に低下し、米国債相場は反発。10年債利回りは4.26％から4.23％まで低下した。ドルは軟調。159円40銭から159円00銭まで反落。ユーロ・ドルは1.1482ドルでもみ合い、ポンド・ドルは1.3280ドルで下げ止まった。



[経済指標]

・米・3月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値：55.5（予想：54.8、2月：56.6）

・米・3月ミシガン大学1年期待インフレ率速報値：3.4％（予想：3.7％、2月：3.4％）

・米・3月ミシガン大学5-10年期待インフレ率速報値：3.2％（予想：3.4％、2月：3.3％）

・米・1月JOLT求人件数：694.6万件（・予想：675万件、・12月：655.5万件←654.2万件）《KY》