*22:40JST 【市場反応】米1月PCEコア価格指数は加速、10－12月期GDPは政府機関閉鎖で予想外に下方修正、ドル売り優勢

米国商務省が発表した1月個人所得は前月比＋0.4％と、12月＋0.3％から加速したものの予想を下回った。同月個人支出は前月比＋0.4％と、鈍化予想に反し12月と同水準。同月PCE価格指数は前月比＋0.3％と、予想通り12月から鈍化。前年比では＋2.8％と、予想外に12月＋2.9％から鈍化した。連邦準備制度理事会（FRB）が注視している変動の激しい燃料や食品を除いたPCEコア価格指数は前月比で＋0.4％と予想通り12月と同水準、前年比では＋3.1％と、12月の＋3.0％から加速し、24年3月以降ほぼ2年ぶり高水準となった。

10-12月期GDP改定値は前期比年率＋0.7％と、予想外に速報＋1.4％から下方修正されマイナス成長となった1－3月期来で最低の伸び。政府機関閉鎖が影響し、消費や企業の設備投資が停滞した。同期個人消費改定値は前期比年率＋2.0％と、予想外に速報＋2.4％から下方修正され前期の＋3.5％から伸びが鈍化した。同期GDP価格指数は前期比年率＋3.8％と、予想外に速報値＋3.6％から上方修正された。

スタグフレーション懸念にドル売りが優勢となり、ドル・円は159円40銭から159円26銭へじり安推移。ユーロ・ドルは1.1460ドルから1.1480ドルまで上昇。ポンド・ドルは1.3246ドルの安値から1.3271ドルへ反発した。



[経済指標]

・米・1月PCEコア価格指数：前月比＋0.4％、前年比＋3.1％（予想：＋0.4％、＋3.1％、12月＋0.4％、＋3.0％）

・米・1月個人所得：前月比＋0.4％（予想＋0.5％、12月＋0.3％）

・米・1月個人支出：前月比＋0.4％（予想＋0.3％、12月＋0.4％）

・米・1月PCE価格指数：前月比＋0.3％、前年比＋2.8％（予想＋0.3％、＋2.9％、12月＋0.4％、＋2.9％）

・米・10-12月期GDP改定値：前期比年率＋0.7％（・予想：前期比年率＋1.4％、・速報：＋1.4％）

・米・10-12月期個人消費改定値：前期比年率＋2.0％（・予想：前期比年率＋2.4％、・速報：＋2.4％）

・米・10-12月期GDP価格指数：前期比年率＋3.8％（・予想：前期比年率＋3.6％、・速報値：＋3.6％）

・米・1月耐久財受注速報：前月比0％（予想：＋1.1％、12月：－0.9％←－1.4％）《KY》