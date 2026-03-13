*17:16JST 東京為替：ドル・円は底堅い、原油高でドル買い続く

13日の東京市場でドル・円は底堅い。原油相場は再び高騰し早朝からドル買いが先行し、158円78銭から上昇基調に。午後は159円68銭まで上値を伸ばしたが、為替介入への警戒感から失速。ただ、夕方にかけては原油相場をにらみ、値を戻す展開となった。

・ユ-ロ・円は183円65銭から182円30銭まで下落。

・ユ-ロ・ドルは1.1529ドルから1.1437ドルまで値を下げた。

・日経平均株価：始値53,587.30円、高値54,065.31円、安値53,286.69円、終値53,819.61円(前日比633.35円安)

・17時時点：ドル・円159円30-40銭、ユ-ロ・円182円30-40銭

【要人発言】

・トランプ米大統領

「今日、イランで何が起こるか見てみよう」

・ベッセント米財務長官

「各国のロシア産原油購入を一時的に許可」

「輸送中の石油にのみ適用、ロシアへの多大な利益をもたらすものではない」

「原油高は短期的、長期的には米国経済に極めて大きな利益に」

・城内経済財政相

「金融市場に大きな変動が生じている、高い緊張感を持って注視」

「中東情勢を注視し、必要な手を打ち経済に万全を期す」

「原油価格の経済への影響、確たることは言えない」

【経済指標】

・英・1月鉱工業生産：前月比-0.1％（予想：+0.3％、12月：-0.9％）

・英・1月商品貿易収支：-144.49億ポンド（予想：-222億ポンド、12月：-227.24億ポンド）《TY》