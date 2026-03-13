*10:17JST ティア---奈良県初出店、家族葬ホール「ティア香芝五位堂」今夏オープン予定

ティア＜2485＞は12日、家族葬ホール「ティア香芝五位堂」（奈良県香芝市別所96-1）を2026年今夏にオープンすると発表した。ティアの奈良県への出店は初となる。

同施設はフランチャイジーである南海グリーフサポート（本社：大阪市住之江区）が運営する会館で、一葬儀で貸し切りとする家族葬専用ホールとして運営する。遺族が故人のお見送りの時間をゆっくり過ごせる環境を提供する。近年の「家族葬」に対するニーズの高まりに対応できるものと考えている。

延べ床面積は269.38平方メートルで、式場は30席を設置する。控室（和室・バス・トイレ付）や会食室を備え、駐車場は12台分を備える。

オープン見学会などのイベント詳細は後日ホームページで案内する予定。奈良県香芝市別所99-1（現地前）には開業準備室を開設し、予約制で家族葬や終活に関する相談に個別対応する。開業準備室は2026年3月中旬の開設を予定している。《KM》