*10:12JST ファーストコーポレーション---東京都「東京こどもすくすく住宅認定制度」の設計認定取得

ファーストコーポレーション＜1430＞は12日、同社が事業主として開発を進めている東京都中野区の賃貸マンション計画が、東京都が推進する「東京こどもすくすく住宅認定制度」においてセレクトモデルとして設計認定を取得したと発表した。本物件は建物竣工後の2027年7月頃に完成後の認定を取得する予定である。

本物件は、延床面積999平方メートル、地上10階建て、総戸数21戸の計画である。認定対象住戸は45平方メートル以上の住戸6戸としている。竣工日は2027年7月31日を予定している。

同物件では一部住戸として50.12平方メートルの2LDKを設定し、居住者の安全性や家事のしやすさに配慮した設備や間取りを採用している。子育てしやすい住環境づくりに取り組んだことが評価され、東京都より設計認定を取得した。

「東京こどもすくすく住宅認定制度」は、居住者の安全性や家事のしやすさなどに配慮した優良な住宅を東京都が認定する制度であり、子どもの転落事故防止への配慮や見守りやすい住戸計画など、子育てしやすい住環境の整備が図られた住宅を対象としている。《KM》