個別銘柄戦略: サムコや新都HDに注目
個別銘柄戦略: サムコや新都HDに注目
昨日12日の米株式市場でNYダウは739.42ドル安の46,677.85ドル、ナスダック総合指数は404.15pt安の22,311.98pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比650円安の53,570円。為替は1ドル＝159.30-40円。今日の東京市場では、上期営業利益が10.28億円と第1四半期の1.51億円から伸長したサムコ＜6387＞、発行済株式数の2.40％上限の自社株買いと買付け委託を発表したヨドコウ＜5451＞、プロの食材の店「A-プライス」の全国展開協力とTSUTAYAへの商品導入検討でカルチュア・エクスペリエンスと合意したと発表したトーホー＜8142＞、東証スタンダードでは、営業利益が前期13.8倍・今期32.2％増予想と発表した新都HD＜2776＞、第1四半期営業利益が1.17億円と前年同期の0.04億円から伸長したトップカルチャ＜7640＞、27年1月期営業利益が3.55億円予想と前期の0.63億円の赤字から黒字転換予想と発表したCasa＜7196＞、国内外で300MW以上の設備供給・事業実績を有するGP Energyと業務提携すると発表したアスリナ＜3647＞、12インチウェーハ対応のCMP受託ライン構築が完了したと発表したマイポックス＜5381＞などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が6.8％減となった巴工業＜6309＞、四輪電動化戦略を見直し26年3月期損益予想を下方修正したホンダ＜7267＞、東証スタンダードでは、営業利益が前期13.0％減・今期38.4％減予想と発表したイムラ＜3955＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
