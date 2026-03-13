*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 QDレーザ、共栄タンカー、デリカフーズなど

銘柄名<コード>12日終値⇒前日比

さくらインターネット＜3778＞ 2884 -206

データセンター関連株下落の流れに連れ安も。

三菱瓦斯化学＜4182＞ 4126 -216

11日はSBI証券の目標株価引き上げで上昇も。

旭ダイヤモンド工業＜6140＞ 1334 -73

人工ダイヤ関連物色の流れも小休止で。

日本取引所グループ＜8697＞ 1861.5 -110

株式市場下落に連動する形か。

パーク24＜4666＞ 1851.5 -83

ガソリン代の上昇による影響懸念で。

大同メタル工業＜7245＞ 987 -53

売出による目先の需給悪化を警戒で。

エムアップ＜3661＞ 680 -37

25日線レベルでは戻り売り優勢。

ケミプロ化成＜4960＞ 770 +89

ペロブスカイト太陽電池関連として関心向かう。

デリカフーズ＜3392＞ 947 +115

中計目標値引き上げや今期の増配発表で。

共栄タンカー＜9130＞ 2099 +400

タンカー運賃の上昇期待が優勢。

アスリナ＜3647＞ 146 +6

エネルギー需給逼迫懸念から再生エネに関心も。

大盛工業＜1844＞ 705 +62

上半期業績上方修正を引き続き材料視。

SDSHD＜1711＞ 302 +23

株主優待制度の変更をポジティブ視。

QDレーザ＜6613＞ 1100 +150

台湾企業・東大と量子ドット・コムレーザに関する共同研究開発で合意。

インバウンド＜7031＞ 750 -32

ナルネット＜5870＞との協業開始。

デジタルグリッド＜350A＞ 798 -84

上期営業利益10.1％減。

グリーンエナ＜1436＞ 4045 +385

第3四半期累計の営業利益が前年同期比2.3倍で11日急伸。12日も買い人気。

ジェリビンズ＜3070＞ 110 -6

26年1月期損益見込みを下方修正。

モイ＜5031＞ 316 +10

営業利益が前期45.9％増・今期20.5％増予想。

ジャパンM&A<9236> 994 -45

第1四半期営業利益が0.05億円にとどまる。

坪田ラボ<4890> 425 +80

11日大幅高の買い人気継続。

フリー<4478> 2055 -100

11日大幅安の売り地合い継続。

pluszero<5132> 2116 -72

第1四半期営業利益が0.4％増にとどまる。《CS》