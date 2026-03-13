関連記事
前日に動いた銘柄 part2 QDレーザ、共栄タンカー、デリカフーズなど
銘柄名<コード>12日終値⇒前日比
さくらインターネット＜3778＞ 2884 -206
データセンター関連株下落の流れに連れ安も。
三菱瓦斯化学＜4182＞ 4126 -216
11日はSBI証券の目標株価引き上げで上昇も。
旭ダイヤモンド工業＜6140＞ 1334 -73
人工ダイヤ関連物色の流れも小休止で。
日本取引所グループ＜8697＞ 1861.5 -110
株式市場下落に連動する形か。
パーク24＜4666＞ 1851.5 -83
ガソリン代の上昇による影響懸念で。
大同メタル工業＜7245＞ 987 -53
売出による目先の需給悪化を警戒で。
エムアップ＜3661＞ 680 -37
25日線レベルでは戻り売り優勢。
ケミプロ化成＜4960＞ 770 +89
ペロブスカイト太陽電池関連として関心向かう。
デリカフーズ＜3392＞ 947 +115
中計目標値引き上げや今期の増配発表で。
共栄タンカー＜9130＞ 2099 +400
タンカー運賃の上昇期待が優勢。
アスリナ＜3647＞ 146 +6
エネルギー需給逼迫懸念から再生エネに関心も。
大盛工業＜1844＞ 705 +62
上半期業績上方修正を引き続き材料視。
SDSHD＜1711＞ 302 +23
株主優待制度の変更をポジティブ視。
QDレーザ＜6613＞ 1100 +150
台湾企業・東大と量子ドット・コムレーザに関する共同研究開発で合意。
インバウンド＜7031＞ 750 -32
ナルネット＜5870＞との協業開始。
デジタルグリッド＜350A＞ 798 -84
上期営業利益10.1％減。
グリーンエナ＜1436＞ 4045 +385
第3四半期累計の営業利益が前年同期比2.3倍で11日急伸。12日も買い人気。
ジェリビンズ＜3070＞ 110 -6
26年1月期損益見込みを下方修正。
モイ＜5031＞ 316 +10
営業利益が前期45.9％増・今期20.5％増予想。
ジャパンM&A<9236> 994 -45
第1四半期営業利益が0.05億円にとどまる。
坪田ラボ<4890> 425 +80
11日大幅高の買い人気継続。
フリー<4478> 2055 -100
11日大幅安の売り地合い継続。
pluszero<5132> 2116 -72
第1四半期営業利益が0.4％増にとどまる。《CS》
