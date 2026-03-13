関連記事
前日に動いた銘柄 part1京都FG、ANYCOLOR、ユニチカなど
銘柄名<コード>12日終値⇒前日比
ナ・デックス＜7435＞ 1100 +79
第3四半期累計の営業利益が前年同期比2.9倍。創立75周年念株主優待も発表。
Trail＜3358＞ 116 +2
システム開発支援を行うSBWorks社を子会社化。
フィルカンパニー＜3267＞ 1203 +63
日本郵政グループとの協業1号案件として借地契約を締結。
ハウテレビジョン＜7064＞ 1040 -272
営業利益が前期37.5％減・今期80.1％減予想。
カワチ薬品＜2664＞ 2930 -180
配当・優待の権利落ちで処分売り。
リクルートHD＜6098＞ 6516 -12
発行済株式数の5.84％の自社株消却発表。上値は重い。
京都FG＜5844＞ 4352 +301
大幅な増配や自社株買いの上限引き上げを好感。
日本製鋼所＜5631＞ 9844 +203
原発関連部材の注文が急増との報道も伝わり。
中部鋼鈑＜5461＞ 2161 +74
12日売出株の受渡期日迎え今後の需給改善期待も。
川崎重工業＜7012＞ 16715 +615
中東情勢の不透明感続き防衛関連に関心も向かう。
信越化学工業＜4063＞ 6401 +251
11日には岡三証券が投資判断を格上げ。
ニデック＜6594＞ 2315 +87
オアシス・マネジメントが大量保有。
ANYCOLOR＜5032＞ 3435 -630
想定外の下方修正にネガティブインパクト。
ジャパンディスプレイ＜6740＞ 79 -27
連日の株価急伸に過熱警戒感も。
三井ハイテック＜6966＞ 669 -88
今期減益見通しや中計目標値の引き下げで。
ユニチカ＜3103＞ 1299 -137
25日線割れで短期資金の手仕舞い売りが優勢。
ペプチドリーム＜4587＞ 1417 -98
シティグループ証券では投資判断を格下げ。
日本ヒューム＜5262＞ 1285 -99
13日に公募株の受渡期日を控え。
宝HD＜2531＞ 1442 -114.5
バイオ関連銘柄の下落なども弱材料視か。
SUMCO＜3436＞ 1623 -83
半導体関連軟調な地合いに押される。
不二製油<2607> 3143 -197
株価下落がろうばい売りを誘う形にも。
KOKUSAI ELECTRIC<6525> 5569 -199
半導体株安に引きずられる形に。
大阪チタニウムテクノロジーズ<5726> 2717 -224
リバウンド一巡感から戻り売り優勢。
フルヤ金属<7826> 6910 -440
11日は野村證券の目標株価引き上げで大幅上昇。《CS》
