日本山村硝子：ガラスびん関連事業中核の総合容器・素材メーカー、PBR0.6倍前後かつ配当利回り4.5％超

日本山村硝子＜5210＞は、ガラスびん関連事業を中核に、プラスチック容器関連、物流関連、ニューガラス関連の4事業を展開する総合容器・素材メーカーである。事業セグメントは、ガラスびん関連事業（前期売上高構成比64％）、プラスチック容器関連事業（同11％）、物流関連事業（同20％）、ニューガラス関連事業（同4％）に分かれている。国内のガラスびん市場において約40％の圧倒的なシェアを誇り、ガラスびん成形機の製作と社外販売も手掛けることで業界のリーディングカンパニーとしての確固たるポジションを築いている。主要な飲料・酒類メーカーに不可欠なガラスびん容器を提供するだけでなく、物流機能や高度な電子材料までをグループ内で垂直・水平に展開している。エリア別では、関東・関西に複数の生産拠点を有し広範なネットワークを構築しているほか、中国等のアジア圏にも子会社を持ちプラスチック容器の製造販売や、総合包装容器及び電子材料を扱う商社事業を展開し、グローバルな需要獲得にも取り組んでいる。

同社の強みは、第一に、圧倒的なキャパシティと顧客対応力に裏打ちされた製品開発力である。主に酒類・飲料・食品・医薬品用として1,000種類を超える多様なびんの製造を可能にする技術力を保持しており、あらゆる酒類メーカーとの取引実績があるなど、デザイン力を含めた高い提案力が競合他社との明確な差別化要因となっている。第二に、容器の製造から配送までを一貫して担えるグループシナジーが挙げられる。物流関連事業は、自社製品の配送にとどまらず外部顧客のニーズも積極的に取り込み大きな収益基盤へと成長している。第三に、将来の成長を牽引するニューガラス関連事業における高度な技術開発力である。環境、エネルギー、エレクトロニクス分野向けの売上比率が約90％に達しており、特に電子部品や半導体製造装置の一部に使用されるガラスセラミックス製品などの高付加価値な先端材料を提供できる点が大きな強みとなっている。

直近の業績である2026年3月期第3四半期は、売上高54,919百万円（前年同期比4.6％減）、営業利益3,960百万円（同18.3％増）で着地した。売上高については、国内のガラスびん出荷量が減少した影響で減収となったものの、ガラスびん製品の価格改定が浸透したことや、品種構成の改善による販売単価の上昇、さらに修繕費等の固定費の減少により、利益面では大幅な増益を達成した。また、プラスチック容器関連事業で国内および中国拠点での飲料用キャップの販売が増加したこと、物流関連事業で新規業務の増加や価格改定を実施したこと、ニューガラス関連事業で半導体向け等の出荷が堅調に推移したこと等が、連結全体の利益を押し上げた。2026年3月期の通期連結業績予想については、売上高74,000百万円（同0.9%増）、営業利益3,300百万円（同6.2%増）を見込んでいる。下期は季節的に稼働が落ち着く傾向があるものの、最終年度を迎えた中期経営計画の諸施策や価格改定の効果、さらには海外関連会社の収益改善が継続していることから当初計画を達成する見通しは明るい。

今後の成長見通しについては、現在推進中の中期経営計画「フェーズ1」から、2027年3月期に始まる「フェーズ2」へと軸足を移し、持続的な飛躍を目指している。成長の柱となるのは、環境対応技術のビジネス展開と新規事業の収益基盤確立である。例えば、脱炭素社会の実現に向けて日本初の酸素燃焼炉を活用した水素燃焼によるガラスびん生産に成功するなど、サステナブルな製品開発に取り組んでいる。また、ニューガラス関連事業ではEV化に伴う市場拡大を見据え、自動車産業特有の品質マネジメント規格「IATF16949」の認証を取得しており、センサー部品等の販売拡大が期待される。プラスチック容器関連事業においても、使用済みキャップの水平リサイクルやアップサイクル製品の開発を推進しており、環境意識の高い顧客層の獲得を加速させる方針である。加えて、プラスチック容器製造の生産・管理技術を応用して医療・介護製品の開発にも取り組んでいる。

株主還元については、株主資本コストを上回るROEの確保と、積極的な利益還元を志向する方針を明確にしている。2024年5月から1株当たり配当金50円を下限とすることを定めて、2025年2月には還元方針をさらに強化し、連結配当性向50％を目安とした。この方針に基づき、2025年3月期の年間配当は85円増配の135円、2026年3月期予想は150円と、利益成長に合わせた連続増配を計画している。配当性向の引き上げやROE目標5.0％以上の維持、さらには将来的な8.0％以上への向上を目指すことで、市場評価の改善に取り組んでいる。安定的な事業基盤を維持しつつ、成長投資と株主還元の両立を図る姿勢は投資家にとって大きな魅力といえる。

総じて、日本山村硝子は国内トップシェアを誇る安定した事業基盤を持ちながら、価格改定や構造改革によって収益力を劇的に向上させている。特に、環境負荷を低減する水素燃焼技術の開発に取り組む一方でニューガラスなどの先端分野への投資が実を結びつつあり、社会課題の解決と企業の成長を同期させることに成功している。PBR0.6倍前後で推移するなか、充実した株主還元方針とあわせて、同社の今後のさらなる飛躍と企業価値の向上に強く期待していきたい。