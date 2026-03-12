後場の日経平均は1103円安でスタート、ANYCOLORやJDIなどが下落



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;53921.97;-1103.40TOPIX;3624.63;-74.22



[後場寄り付き概況]

後場の日経平均は前日比1103.40円安の53921.97円と、前引け（54177.15円）から下げ幅を拡大してスタート。ランチタイム中の日経225先物は53850円-54200円のレンジで下落。ドル・円は1ドル＝159.00-10円と午前9時頃とほぼ同水準。アジア市況は上海総合指数が小高くなる場面もあったがその後軟調で0.6％ほど下落している一方、香港ハンセン指数は軟調に推移し1.2％ほど大幅に下落している。後場の東京市場は前引けに比べ売りが先行して始まった。ダウ平均先物が時間外取引で下げており、東京市場の株価の重しとなっているもよう。一方、円相場が引き続き円安・ドル高方向で推移しており、輸出株などの株価下支え要因となっているようだ。

セクターでは、不動産業、銀行業、証券商品先物が下落率上位となっている一方、鉱業が上昇している。東証プライム市場の売買代金上位では、ANYCOLOR＜5032＞、JDI＜6740＞、KOKUSAI＜6525＞、ソフトバンクG＜9984＞、みずほ＜8411＞、サンリオ＜8136＞、三井金属＜5706＞、三井住友＜8316＞、住友電工＜5802＞、スクリーンHD＜7735＞が下落。一方、京都FG＜5844＞、信越化＜4063＞、ニデック＜6594＞、川崎重＜7012＞、任天堂＜7974＞、INPEX＜1605＞、三菱重＜7011＞、ファーストリテ＜9983＞、IHI＜7013＞、東京電力HD＜9501＞が上昇している。《CS》