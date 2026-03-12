*11:20JST サインポスト---健康経営優良法人2026(大規模法人部門)に認定

サインポスト＜3996＞は10日、経済産業省と日本健康会議が進める健康経営優良法人認定制度において、「健康経営優良法人2026(大規模法人部門)」に認定されたと発表した。

健康経営優良法人認定制度は、従業員の健康管理を経営的視点で捉え、戦略的に実践する企業を経済産業省が評価・認定する制度。優良な取り組みを実践することで、組織の活性化や生産性の向上など企業価値の向上につながることが期待されている。

同社では従業員の健康保持・増進に向けた取り組みとして、健康診断および再検査の受診勧奨を実施し、予防や早期発見につなげている。また、女性の健康課題への対応として、がん検診費用の全額補助や研修提供を行っているほか、社内交流費の補助やイベントの実施を通じてコミュニケーションの活性化を図っている。さらに、ストレスチェックなどの結果を基に、メンタルヘルスおよびエンゲージメント向上に取り組んでいる。《KM》