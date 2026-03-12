*09:06JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比425円安の54775円

ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル158.95円換算）で、リクルートHD＜6098＞、ルネサス＜6723＞、富士フイルム＜4901＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比425円安の54775円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は289.24ドル安の47417.27ドル、ナスダックは19.04ポイント高の22716.14で取引を終了した。消費者物価指数（CPI）がイラン戦争前のインフレ鈍化基調を証明したため寄り付き後、まちまち。その後、各国が最大規模の石油備蓄放出で合意したものの、原油価格が下げ止まり、長期金利が引き続き上昇したため、警戒感に売られた。プライベートクレジット懸念もくすぶり終日戻りが鈍い展開となったが、半導体エヌビディアなどが買われ、ナスダックは上昇。まちまちで終了した。

11日のニューヨーク外為市場でドル・円は158円30銭へ反落後、158円98銭まで上昇し、158円95円で引けた。米2月消費者物価指数（CPI）コア指数が鈍化したほか、国際エネルギー機関（IEA）加盟国が過去最大規模の石油備蓄放出で合意したとの報道で原油先安観が広がりドル売りが一時優勢となったが、原油価格が上昇に転じたため長期金利上昇に伴うドル買いが強まった。10年債入札の低調な結果もドル買いを支援した。ユーロ・ドルは1.1613ドルまで上昇後、1.1561ドルへ反落し、1.1571ドルで引けた。

NY原油先物4月限は反発（NYMEX原油4月限終値：87.25 ↑3.80）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物4月限は、前営業日比＋3.80ドル（＋4.55％）の87.25ドルで通常取引を終了した。



「ADR上昇率上位5銘柄」（11日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

6594 (NJDCY) 日本電産 3.74 2378 150 6.7

2801 (KIKOY) キッコーマン 18.00 1431 74 5.4

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4899 194 4.1

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.12 1927 64 3.4

5020 (JXHLY) ENEOS 17.77 1412 40 2.9

「ADR下落率上位5銘柄」（11日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 12.04 3828 -60 -1.5

8802 (MITEY) 住友不動産 15.00 4769 -223 -4.4

6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 6358 -170 -2.6

4755 (RKUNY) 楽天 4.94 785 -13.1 -1.6

■そのたADR（11日）

7203 (TM.N) アイシン精機 15.30 0.00 2432 1.

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.46 -0.13 5134 2

8035 (TOELY) 住友商事 36.24 -0.78 5760 -

6758 (SONY.N) TDK 13.57 -0.62 2157 1.

9432 (NTTYY) KDDI 16.70 -0.45 2654 -

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.88 -0.10 916 -0.

6501 (HTHIY) 日立製作所 30.60 -0.80 4864 -

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 12.04 0.24 3828 -6

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 3.61 4899 19

4063 (SHECY) 信越化学工業 19.17 -0.16 6094 -5

8001 (ITOCY) 丸紅 344.00 -3.12 5468 -

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.02 -0.26 6374 2

8031 (MITSY) 東京エレク 128.37 0.25 40809 27

6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 0.00 6358 -17

4568 (DSNKY) 第一三共 17.96 -0.25 2855 0.

9433 (KDDIY) 関西電力 8.00 0.29 2543 -2

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.99 -0.30 1032 -104

8766 (TKOMY) 三井不動産 36.60 -1.10 1939 -

7267 (HMC.N) スズキ 52.55 -0.48 2088 -6.

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.12 -0.14 5760 -2

6902 (DNZOY) ファナック 19.69 0.11 6259 -1

4519 (CHGCY) 中外製薬 29.80 -0.52 9473

4661 (OLCLY) オリエンランド 17.80 -0.02 2829 -

8411 (MFG.N) オリックス 31.23 -0.59 4964 1

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.12 -0.11 19265 -13

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.12 -0.08 5760

7741 (HOCPY) キヤノン 28.31 -0.17 4500 -1

6503 (MIELY) 三菱電機 68.95 -0.78 5480 -1

6981 (MRAAY) 日東電工 20.94 -0.04 3328 -2

7751 (CAJPY) 任天堂 15.90 1.00 10109 17

6273 (SMCAY) SMC 21.45 -0.14 68190 -18

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.69 -0.08 373 -3.

6146 (DSCSY) ディスコ 45.20 0.30 71845 -52

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.01 -0.42 2068 2

8053 (SSUMY) 三菱商事 32.67 -0.41 5193 -2

6702 (FJTSY) 富士通 22.26 -0.79 3538 -1

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 129.10 17.50 20520 -1

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.74 0.33 3414 -2

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.12 -0.16 1927 6

8002 (MARUY) 三井物産 748.00 -8.74 5945 -2

6723 (RNECY) ルネサス 8.23 0.08 2616 -3

6954 (FANUY) 京セラ 16.60 -0.18 2639 -

8725 (MSADY) 第一生命HD 18.49 -0.59 1469 -3.

8801 (MTSFY) 三菱地所 31.49 0.16 5005 -1

6301 (KMTUY) 小松製作所 46.30 0.48 7359 5

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.61 -0.03 3055 -2

6594 (NJDCY) 日本電産 3.74 0.15 2378 15

6857 (ATEYY) シスメックス 9.09 -0.45 1445 -

4543 (TRUMY) テルモ 12.89 -0.15 2049 -

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.56 0.25 1520 1

（時価総額上位50位、1ドル158.95円換

算）《AN》