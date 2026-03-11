関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～大盛工業、丸大食などがランクイン
出来高変化率ランキング（13時台）～大盛工業、丸大食などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月11日 13:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4814＞ ネクストウェア 5488000 32514.52 362.42% 0.153%
＜5248＞ テクノロジー 713400 50236.52 276.06% -0.066%
＜4893＞ ノイルイミューン 2060700 39816.52 264.06% 0.1866%
＜7940＞ ウェーブロック 568300 70304.74 258.08% -0.0918%
＜1844＞ 大盛工業 1435800 122827.86 250.06% 0.1546%
＜4591＞ リボミック 17105200 373122.68 215.50% 0.08%
＜3444＞ 菊池製作 433700 101238.8 158.33% 0.0927%
＜6666＞ リバーエレテク 1156600 202483.46 158.00% 0.2071%
＜6907＞ ジオマテック 585300 159523.06 150.58% -0.0496%
＜6740＞ JDI 460854900 10015503.06 140.84% 0.1585%
＜237A＞ iS米債25 990460 48729.716 140.49% -0.007%
＜6721＞ ウインテスト 2756500 101044.22 133.77% 0.0087%
＜3921＞ ネオジャパン 99500 54450.06 131.59% -0.0324%
＜3840＞ PATH 15666700 327332.22 129.86% 0.0789%
＜6433＞ ヒーハイスト 773700 446539.68 117.47% 0.0521%
＜2288＞ 丸大食 879200 805721.76 112.94% 0.0058%
＜6656＞ インスペック 256800 66975.44 110.05% 0.0961%
＜4075＞ ブレインズ 831000 353658.62 105.15% 0.2006%
＜3683＞ サイバリンクス 85100 49070.42 101.57% -0.0195%
＜2338＞ クオンタムS 10057300 545758.5 95.35% 0.2615%
<7974> 任天堂 24293100 105669707.1 79.22% 0.1003%
<2840> iFナス100 128879 148822.203 74.09% 0.0097%
<5985> サンコール 6549700 5948945.12 71.81% 0.0909%
<2664> カワチ薬品 390500 611464.3 68.71% 0.0128%
<3864> 三菱紙 721500 362670.02 68.20% 0.0455%
<9678> カナモト 256000 545621.3 64.23% 0.0951%
<3180> Bガレージ 110400 85826.04 63.72% 0.0887%
<3635> コーエーテクモ 5897900 6339351.22 61.32% 0.0856%
<3083> スターシーズ 189600 92705 59.07% 0.0196%
<2334> イオレ 1646500 417567.98 56.14% 0.0682%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
