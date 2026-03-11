ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～大盛工業、丸大食などがランクイン

2026年3月11日 14:03

*14:03JST 出来高変化率ランキング（13時台）～大盛工業、丸大食などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[3月11日　13:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4814＞ ネクストウェア　　 　5488000 　32514.52　 362.42% 0.153%
＜5248＞ テクノロジー　　　 　713400 　50236.52　 276.06% -0.066%
＜4893＞ ノイルイミューン　 　2060700 　39816.52　 264.06% 0.1866%
＜7940＞ ウェーブロック　　 　568300 　70304.74　 258.08% -0.0918%
＜1844＞ 大盛工業　　　　　 　1435800 　122827.86　 250.06% 0.1546%
＜4591＞ リボミック　　　　 　17105200 　373122.68　 215.50% 0.08%
＜3444＞ 菊池製作　　　　　 　433700 　101238.8　 158.33% 0.0927%
＜6666＞ リバーエレテク　　 　1156600 　202483.46　 158.00% 0.2071%
＜6907＞ ジオマテック　　　 　585300 　159523.06　 150.58% -0.0496%
＜6740＞ JDI　　　　　　 　460854900 　10015503.06　 140.84% 0.1585%
＜237A＞ iS米債25　　　 　990460 　48729.716　 140.49% -0.007%
＜6721＞ ウインテスト　　　 　2756500 　101044.22　 133.77% 0.0087%
＜3921＞ ネオジャパン　　　 　99500 　54450.06　 131.59% -0.0324%
＜3840＞ PATH　　　　　 　15666700 　327332.22　 129.86% 0.0789%
＜6433＞ ヒーハイスト　　　 　773700 　446539.68　 117.47% 0.0521%
＜2288＞ 丸大食　　　　　　 　879200 　805721.76　 112.94% 0.0058%
＜6656＞ インスペック　　　 　256800 　66975.44　 110.05% 0.0961%
＜4075＞ ブレインズ　　　　 　831000 　353658.62　 105.15% 0.2006%
＜3683＞ サイバリンクス　　 　85100 　49070.42　 101.57% -0.0195%
＜2338＞ クオンタムS　　　 　10057300 　545758.5　 95.35% 0.2615%
<7974> 任天堂　　　　　　 　24293100 　105669707.1　 79.22% 0.1003%
<2840> iFナス100　　 　128879 　148822.203　 74.09% 0.0097%
<5985> サンコール　　　　 　6549700 　5948945.12　 71.81% 0.0909%
<2664> カワチ薬品　　　　 　390500 　611464.3　 68.71% 0.0128%
<3864> 三菱紙　　　　　　 　721500 　362670.02　 68.20% 0.0455%
<9678> カナモト　　　　　 　256000 　545621.3　 64.23% 0.0951%
<3180> Bガレージ　　　　 　110400 　85826.04　 63.72% 0.0887%
<3635> コーエーテクモ　　 　5897900 　6339351.22　 61.32% 0.0856%
<3083> スターシーズ　　　 　189600 　92705　 59.07% 0.0196%
<2334> イオレ　　　　　　 　1646500 　417567.98　 56.14% 0.0682%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

