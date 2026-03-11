ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅続伸、ソフトバンクGが1銘柄で約244円分押し上げ

2026年3月11日 12:36

*12:36JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅続伸、ソフトバンクGが1銘柄で約244円分押し上げ
11日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり195銘柄、値下がり29銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は大幅続伸。1139.36円高の55387.75円（出来高概算13億7257万株）で前場の取引を終えている。

前日10日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は34.29ドル安の47706.51ドル、ナスダックは1.16ポイント高の22697.11で取引を終了した。国防長官がイランの敗北まで攻撃する姿勢を強調したため戦争激化懸念が再燃。その後、中古住宅販売件数が予想外に増加したことが好感されたほか、原油価格の下落で安心感が広がり、上昇に転じた。石油備蓄共同放出の可能性やホルムズ海峡の石油輸送の行方を睨んだ原油価格の激しい値動きに連れ、売り買いが交錯し、相場はもみ合いで終了した。

米株市場を横目に、3月11日の日経平均は669.54円高の54917.93円と続伸して取引を開始した。朝方に大きく上げ幅を広げ後は、本日高値付近で横ばい推移となった。昨日の米株式市場の主要指数が高安まちまちで東京市場の手掛かり材料となりにくかったが、フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が底堅かったことが東京市場で半導体関連株などの株価の支えとなった。また、トランプ米大統領がイランとの対話について「条件次第では可能だ」と発言したことを受け、中東混迷の終息に対する期待感が高まり、株価支援要因となった。

個別では、アドバンテスト＜6857＞、東エレク＜8035＞、レーザーテック＜6920＞、ディスコ＜6146＞、フジクラ＜5803＞、住友電工＜5802＞、ソフトバンクグループ＜9984＞、ファナック＜6954＞、任天堂＜7974＞、コナミグループ＜9766＞、信越化学工業＜4063＞、大塚ホールディングス＜4578＞、豊田通商＜8015＞、横河電機＜6841＞、良品計画＜7453＞などが上昇した。

一方、KDDI＜9433＞、オリンパス＜7733＞、リクルートホールディングス＜6098＞、富士通＜6702＞、NEC＜6701＞、ZOZO<3092>、高島屋<8233>、日立製作所<6501>、セコム<9735>、アサヒグループホールディングス<2502>、メルカリ<4385>、ネクソン<3659>、トレンドマイクロ<4704>、クラレ<3405>などが下落した。

業種別では、非鉄金属、その他製品、海運業を筆頭にすべての業種が上昇した。

値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約244円押し上げた。同2位はアドバンテスト＜6857＞となり、フジクラ＜5803＞、任天堂＜7974＞、東エレク＜8035＞、住友電工＜5802＞、信越化＜4063＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ<9983>となり1銘柄で日経平均を約11円押し下げた。同2位はKDDI＜9433＞となり、オリンパス＜7733＞、富士通＜6702＞、リクルートHD＜6098＞、NEC＜6701＞、ZOZO<3092>などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　55387.75(+1139.36)

値上がり銘柄数 195(寄与度+1186.93)
値下がり銘柄数 29(寄与度-47.57)
変わらず銘柄数 1


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 3937　 305　244.68
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 24980　 905　242.00
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 25740　 1675　 55.99
＜7974＞　任天堂　　　　　　　 10025　 905　 30.25
＜8035＞　東エレク　　　　　　 40320　 290　 29.08
＜5802＞　住友電気工業　　　　 10790　 859　 28.71
＜4063＞　信越化　　　　　　　　6238　 140　 23.40
＜6920＞　レーザーテック　　　 36380　 1610　 21.53
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 72730　 2940　 19.65
＜4578＞　大塚HD　　　　　　　 10750　 560　 18.72
＜7453＞　良品計画　　　　　　　3854　 278　 18.58
＜6954＞　ファナック　　　　　　6262　 109　 18.22
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　6576　 173　 17.35
<6758>　ソニーG　　　　　　　 3494　 91　 15.21
＜9766＞　コナミG　　　　　　　20625　 435　 14.54
<6981>　村田製作所　　　　　　3838　 166　 13.32
<7203>　トヨタ自動車　　　　　3551　 78　 13.04
＜6841＞　横河電機　　　　　　　5840　 387　 12.94
<6988>　日東電工　　　　　　　3348　 70　 11.70
<6367>　ダイキン工業　　　　 19540　 315　 10.53


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
<9983>　ファーストリテ　　　 64110　 -140　-11.23
＜9433＞　KDDI　　　　　　2692.5　 -17　 -6.82
＜7733＞　オリンパス　　　　　　1380　 -39.5　 -5.28
＜6702＞　富士通　　　　　　　　3574　 -83　 -2.77
＜6098＞　リクルートHD　　　　 6573　 -25　 -2.51
＜6701＞　日本電気　　　　　　　4352　 -148　 -2.47
<3092>　ZOZO　　　　　　　 1177　 -20　 -2.01
<8801>　三井不動産　　　　　　1948　 -19.5　 -1.96
<4385>　メルカリ　　　　　　　3557　 -52　 -1.74
<6501>　日立製作所　　　　　　4887　 -45　 -1.50
<2502>　アサヒGHD　　　　　 1592　 -14　 -1.40
<8233>　高島屋　　　　　　　　1802　 -41　 -1.37
<2801>　キッコーマン　　　　　1378　 -6　 -1.00
<9735>　セコム　　　　　　　　6019　 -13　 -0.87
<4704>　トレンドマイクロ　　　5535　 -22　 -0.74
<3405>　クラレ　　　　　　　1718.5　 -16　 -0.53
<3659>　ネクソン　　　　　　　3088　 -8　 -0.53
<8804>　東京建物　　　　　　　4003　 -28　 -0.47
<3697>　SHIFT　　　　　　 703　 -12.5　 -0.42
<4324>　電通グループ　　　　　2823　 -10　 -0.33《CS》

