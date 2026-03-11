*11:40JST アセンテック---バーチャルヒューマンに最適化した新基盤「Edge AI Array」を発表

アセンテック＜3565＞は11日、AI利用におけるセキュリティリスクをオンプレミス環境で解決し、バーチャルヒューマンの活用に最適化した新基盤「Edge AI Array」を発表した。同社はAI事業参入の意向を表明しており、同製品は同社のリモートアクセスインフラ製品「リモートPCアレイ」の技術を活用して開発された生成AIプラットフォームである。

近年、生成AIの活用は多くの業種で急速に拡大しているが、クラウド環境での運用では、個人情報や機密情報の取り扱いに関するセキュリティリスク、インターネット経由による応答遅延、従量課金による運用コストの増大といった課題が指摘されている。「Edge AI Array」はオンプレミス環境でAIを運用することで、外部ネットワークから切り離した安全な環境を構築し、これらの課題への対応を図る。

同製品は2Uサイズの筐体にNVIDIA製AI向けGPUを最大5基搭載可能で、AIの頭脳となるLLM・RAGシステムと、複数のフロントエンド処理システムを1つの筐体で統合できる構成とした。これによりバーチャルヒューマンの稼働に適したAI基盤として活用できる。

想定用途としては、想定用途としては、自治体の窓口対応や民間企業における営業の一次対応、コンサルタント業務、サポート対応、受付業務など、個人情報を扱う対人サービスの自動化が挙げられる。

2026年3月12日から開催される展示イベント「AI Frontline」では、同基盤上で動作するバーチャルヒューマンのデモンストレーションを実施する予定としている。《KM》