関連記事
フォーバル フォーバルとグループ11社が健康経営優良法人2026に認定
記事提供元：フィスコ
*11:23JST フォーバル---フォーバルとグループ11社が健康経営優良法人2026に認定
フォーバル＜8275＞は10日、同社およびグループ会社11社が、経済産業省が制度設計し日本健康会議が認定する「健康経営優良法人2026」に認定されたと発表した。
今回の認定では、社員の健康維持・増進を経営戦略の重要基盤と位置付け、継続的に取り組んできた点が評価された。
認定の内訳は、大規模法人部門がフォーバル、アイテック、保険ステーションの3社、中小規模法人部門(ブライト500)がタニタヘルスリンク1社、中小規模法人部門がアベヤス、三知、第一工芸社、トライ・エックス、奈良事務機、ネットリソースマネジメント、フォーバルクロスギア、三好商会の8社となる。
同グループでは、タニタ健康プログラムの活用や健康アップマラソン、健康情報の定期発信、禁煙啓発などにより健康リテラシー向上を推進している。また、体組成・血圧・歩数を管理できる「HealthPlanet」を導入し、グループ対抗のバーチャルウォーキングラリーを実施するなど健康意識の向上を図っている。
加えて、時間単位有給やi-Work勤務、フリーワーク制度などの柔軟な働き方を整備し、多目的休暇制度の新設や福利厚生制度の見直しも実施。PC起動ログ管理ソフトによる労働時間管理や就業時間外の端末利用制限などを通じて労働時間の適正化を進めている。さらに、クラブ活動支援やストレスチェック結果を反映した改善施策、生活習慣改善活動、男性育休取得率100％の達成など、社員と家族が安心して働ける環境整備を推進している。《KM》
スポンサードリンク