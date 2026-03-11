*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2サンコール、三井住建道路、リバーエレテックなど

銘柄名<コード>10日終値⇒前日比

豊田通商＜8015＞ 6403 +487

みずほ証券では投資判断を格上げ。

SUMCO＜3436＞ 1639.5 +93

半導体株高の流れも支援に。

マネーフォワード＜3994＞ 3547 -212

ソフトウェア関連には全般戻り売り優勢。

ローム＜6963＞ 3295 -179

S&Pがデンソーの財務余力縮小を懸念で。

ラクス＜3923＞ 848.3 -43.4

情報サービスセクターには再度売り優勢の展開で。

SHIFT＜3697＞ 715.5 -30.8

全体地合いの改善を受けて戻り売りが優勢に。

Sansan＜4443＞ 1223 -50

SaaS関連などには再度売り圧力。

サイボウズ＜4776＞ 2285 -91

岩井コスモ証券では目標株価を引き下げ。

サンリオ＜8136＞ 5581 -203

10日は直近急落銘柄の買い戻しに関心が向かい。

三井住建道路＜1776＞ 1992 +400

三井住友建設が完全子会社化目的にTOB。

パス＜3840＞ 76 +17

子会社が韓国バイオテクノロジー企業と業務提携。

サンコール＜5985＞ 1969 +400

米子会社がセンコーアドバンスの米子会社とライセンス取得契約を締結。

日本精密＜7771＞ 483 +80

特になし。

リバーエレテック＜6666＞ 724 +100

水晶関連株は9日大幅安からの押し目買い優勢。

アライドHD＜6835＞ 285 +30

自社株買いの実施を発表している。

河西工業＜7256＞ 291 +30

25日線レベルまでの調整で自律反発。

共栄タンカー＜9130＞ 1615 -127

イラン情勢の落ち着き期待で9日上昇の反動安。

セキュア＜4264＞ 1939 +82

リコー＜7752＞子会社と資本業務提携。

レナサイエンス＜4889＞ 2089 +139

日本医療研究開発機構（AMED）事業に非小細胞肺がんに対する第2相試験が採択。

ペルセウス<4882> 293 +5

9日大幅高の買い人気が継続したが買い一巡後に失速。

SBIリーシング<5834> 5990 +320

株主優待制度を導入。

フリー<4478> 2279 -217

9日まで4日連騰の反動安。

グリーンモンスター<157A> 1346 -400

9日まで3日連続ストップ高の買い人気継続。

GEI<9212> 381 -15

25日線や75日線が上値を阻む形に。

Syns<290A> 1293 +74

8機目となる小型SAR衛星StriXシリーズの打上げを発表。

タイミー<215A> 1180 -21

25日線を上抜けず反騰機運萎む。

リッジアイ<5572> 2154 +140

26年7月期上期利益予想を上方修正。《CS》