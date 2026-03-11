NISSO下方修正　トランプ大統領、日本の人材活用をスポイルするな!

NISSOホールディングス（9332、東証プライム）。自動車・電機・精密機械向け主体に製造業派遣・請負大手。2023年10月に持株会社化、上場。

初決算の24年3月期「売上高:968億5800万円、営業利益30億5800万円、20.5円配」-翌25年3月期「4.9％増収、16.3％増益、22円配」と順調な歩み。今26年3月期も「13.2％増収（1150億円）、12.5％増益（40億円）」で立ち上がった。が2月9日付けで「10.3％増収（1120億円）、7.2％減益（33億円）」に下方修正。

憎しMrトランプ。下方修正をNISSOは「米国関税の影響は想定されるものの、（自動車・EVの）生産台数に大きな変動はなく人材ニーズも堅調と見込んでいた。が濃淡はあるものの多くのメーカー及びサプライヤーの需要が停滞し、結果として・・・」としている。

NISSOは1971年に日総工営として、現名誉会長:清水唯雄氏により設立された。円の変動相場制への移行、翌年には第1次オイルショック勃発という大きな時代の転換期に、だ。

2000年には社団法人:日本生産技能労務協会が設立され、清水氏が初代会長に就任している。斯界の代表企業の証左と言える。日総工産として2018年に上場。単独株式移転による持株会社NISSOホールディングス上場という着実な歩みを踏んできた。

時代の流れは「求められる人材」も変える。藤野賢治社長は、こう語っている。「我々を取り巻く経営環境は、少子高齢化・AI進化・自動化に伴う省人化など、かつてない速さで変化しており、ともない社会的な社会的要請やニーズ様変わりしている。当社グループは速さに対応しながら・・・時代に即応した企業運営を邁進していく」。

ところで道内での介護施設運営（サ高住/有料老人ホーム/デイサービス/グループホーム等々）が進んでいる。「何故、道内で」という問いに、こう答えが返ってきた。「グループの日総ニフティが運営を担っている。同社は北海道に本社を構えている・・・」。

本稿作成中の株価は600円台半ば水準。予想税引き後配当利回り3％強。昨年来の株価動向は3月の826円を高値に「トランプ関税ショック」で相場が崩れる中4月に588円まで下げ、以降右肩上がりに転じるがまたぞろ「トランプ」のせいで、小反落。さて・・・（記事：千葉明・記事一覧を見る）