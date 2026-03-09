*12:41JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅反落、アドバンテと東エレクの2銘柄で約1252円押し下げ

9日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり15銘柄、値下がり210銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は急落。3880.38円安の51740.46円（出来高概算18億5107万株）で前場の取引を終えている。前週末6日の米国市場でダウ平均は453.19ドル安の47501.55ドル、ナスダックは361.31ポイント安の22387.68で取引を終了。雇用統計で雇用者数が予想外に減少に落ち込み、失業率も上昇する弱い結果を嫌気する動きに。その後も中東紛争激化による供給不足で原油価格が急騰し23年来の高値を更新すると売りに拍車がかかったほか、プライベートクレジット懸念も重しとなり下落した。終盤にかけ、政府がオイルタンカーなど海事運送を巡り、最大200億ドルの損失を補填する保険提供を発表すると、下げ幅を縮小し終了。米株市場を横目に、3月9日の日経平均は前営業日比1012.21円安の54608.63円と大幅反落でスタートした。米株安の流れから売りが先行。その後、下げ幅を広げ52000円台も割り込む展開となった。9日午前のアジア市場でWTI原油先物が急騰し、一時1バレル＝114ドル台前半まで買われた。また、イランでは最高指導者ハメネイ師の後継者として、同氏の次男で強硬派と目されるモジタバ師を選出したと報じられていることも、手掛けにくさに繋がっている。

値下がり寄与トップはアドバンテ＜6857＞、同2位は東エレク＜8035＞となり、2銘柄で日経平均を約1252円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップは古河電＜5801＞で16.80％安、同2位はレゾナック＜4004＞で14.15％安だった。

一方、値上がり寄与トップはローム＜6963＞、同2位はZOZO＜3092＞となり、2銘柄で日経平均を約7円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップはローム＜6963＞で5.30％高、同2位はJR東＜9020＞で2.05％高だった。



*11:30現在



日経平均株価 51740.46(-3880.38)

値上がり銘柄数 15(寄与度+13.29)

値下がり銘柄数 210(寄与度-3893.67)

変わらず銘柄数 0

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6963＞ ローム 3415 172 5.75

＜3092＞ ZOZO 1177.5 13 1.30

＜9735＞ セコム 5970 17 1.14

＜1605＞ INPEX 4168 77 1.03

＜2503＞ キリンHD 2612.5 23.5 0.79

＜9020＞ 東日本旅客鉄道 3785 76 0.76

＜4661＞ オリエンタルランド 2822.5 19.5 0.65

＜4751＞ サイバー 1299.5 21.5 0.57

＜9432＞ NTT 152.2 1.1 0.37

＜9434＞ ソフトバンク 211.6 1 0.33

＜9433＞ KDDI 2669 0.5 0.20

＜4452＞ 花王 6298 4 0.13

＜9602＞ 東宝 1577 7 0.12

＜2501＞ サッポロHD 1669.5 3.5 0.12

＜4689＞ LINE ヤフー 395.3 1.7 0.02



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 22410 -3300 -882.44

＜8035＞ 東エレク 38100 -3690 -370.02

＜9984＞ ソフトバンクG 3486 -440 -352.97

<9983> ファーストリテ 62280 -3150 -252.70

<5803> フジクラ 21770 -3330 -111.31

<6762> TDK 2025.5 -212.5 -106.54

<6954> ファナック 5707 -577 -96.43

<4063> 信越化 5875 -372 -62.17

<6146> ディスコ 64660 -8850 -59.16

<6920> レーザーテック 29090 -4220 -56.42

<4062> イビデン 7037 -843 -56.36

<8015> 豊田通商 5773 -521 -52.24

<6367> ダイキン工業 18645 -1325 -44.29

<6098> リクルートHD 6570 -432 -43.32

<6971> 京セラ 2484.5 -156.5 -41.85

<6988> 日東電工 3088 -247 -41.28

<5802> 住友電気工業 8699 -1198 -40.04

<7741> HOYA 26450 -2060 -34.43

<6758> ソニーG 3270 -203 -33.93

<7735> SCREEN 18340 -2460 -32.89《CS》