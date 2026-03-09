関連記事
出来高変化率ランキング（9時台）～リネットJPN、ドバイベアなどがランクイン
*09:52JST 出来高変化率ランキング（9時台）～リネットJPN、ドバイベアなどがランクイン
リネットジャパン＜3556＞がランクイン（9時35分時点）。急反落。5日取引終了後
に、主に障がい者グループホームを展開するソーシャルケア事業の中期計画を発表
し、先週末6日にストップ高。本日は反動安となっている。30年9月期売上高70億-90
億円目標（25年9月期12億円）、Non-GAAP営業利益10億-13億円目標（同0.1億円）と
している。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月9日 9:35 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2039＞ ドバイベア 536649 126129.778 150.9% -0.1562%
＜408A＞ iSベストAI 648600 40116.666 123.45% -0.0671%
＜1496＞ IG社債H 30943 18003.737 120.64% -0.0069%
＜6963＞ ローム 9819400 13907317.89 88.95% 0.0662%
＜1478＞ iS高配当 214242 415947.631 88.54% -0.0415%
＜448A＞ SSゴルヘ有 173710 27573.845 75.02% -0.0105%
＜2511＞ NF外債 85220 73642.311 73.38% -0.0038%
＜6521＞ オキサイド 803600 1587588.26 50.76% 0.1162%
＜2630＞ MXS米株ヘ 8485 83972.717 42.19% -0.0339%
＜6740＞ JDI 77282200 2805052.96 38.49% 0.5925%
＜2694＞ 焼肉坂井 799200 45156.04 29.64% -0.0135%
＜4331＞ T＆Gニーズ 108300 57021.76 29.16% -0.0303%
＜1629＞ NF商社卸 4970 535185.59 25.51% -0.0543%
＜6363＞ 酉島製 231900 454941.2 24.55% -0.0253%
＜8103＞ 明和産 4264800 2738388.92 18.28% -0.0787%
＜6850＞ チノー 109200 169020.66 8.92% -0.0652%
＜4979＞ OATアグリオ 27900 55418.22 6.75% 0.025%
＜5888＞ ダイワサイクル 11800 44159.3 6.23% -0.0161%
＜211A＞ カドス 8900 33503.2 4.19% -0.0474%
<2640> GXゲームアニ 24855 94383.677 0.99% -0.0278%
<9067> 丸 9700 11051.3 0.64% 0.001%
<3546> アレンザHD 173700 292664.68 -0.61% 0%
<6820> アイコム 53300 183525.4 -3.11% -0.0306%
<4674> クレスコ 127100 196103.58 -3.33% 0.0067%
<2629> iFGBA100 4880 19906.794 -3.61% -0.0142%
<8084> RYODEN 66400 241027.2 -4.09% -0.0374%
<6731> ピクセラ 760600 31629.52 -4.23% 0.0243%
＜3556＞ リネットJPN 164400 174048.28 -5.58% -0.1002%
<1605> INPEX 12328500 61199110.46 -6.07% 0.0219%
<424A> GXゴルドH 256440 148672.657 -7.05% -0.0077%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》
