出来高変化率ランキング（9時台）～リネットJPN、ドバイベアなどがランクイン

2026年3月9日 09:52

*09:52JST 出来高変化率ランキング（9時台）～リネットJPN、ドバイベアなどがランクイン
リネットジャパン＜3556＞がランクイン（9時35分時点）。急反落。5日取引終了後
に、主に障がい者グループホームを展開するソーシャルケア事業の中期計画を発表
し、先週末6日にストップ高。本日は反動安となっている。30年9月期売上高70億-90
億円目標（25年9月期12億円）、Non-GAAP営業利益10億-13億円目標（同0.1億円）と
している。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月9日　9:35　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2039＞ ドバイベア　　　　 536649 　126129.778　 150.9% -0.1562%
＜408A＞ iSベストAI　　　648600 　40116.666　 123.45% -0.0671%
＜1496＞ IG社債H　　　　　30943 　18003.737　 120.64% -0.0069%
＜6963＞ ローム　　　　　　　9819400 　13907317.89　 88.95% 0.0662%
＜1478＞ iS高配当　　　　　214242 　415947.631　 88.54% -0.0415%
＜448A＞ SSゴルヘ有　　　　173710 　27573.845　 75.02% -0.0105%
＜2511＞ NF外債　　　　　　85220 　73642.311　 73.38% -0.0038%
＜6521＞ オキサイド　　　　　803600 　1587588.26　 50.76% 0.1162%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　　8485 　83972.717　 42.19% -0.0339%
＜6740＞ JDI　　　　　　　77282200 　2805052.96　 38.49% 0.5925%
＜2694＞ 焼肉坂井　　　　　　799200 　45156.04　 29.64% -0.0135%
＜4331＞ T＆Gニーズ　　　　108300 　57021.76　 29.16% -0.0303%
＜1629＞ NF商社卸　　　　　4970 　535185.59　 25.51% -0.0543%
＜6363＞ 酉島製　　　　　　　231900 　454941.2　 24.55% -0.0253%
＜8103＞ 明和産　　　　　　　4264800 　2738388.92　 18.28% -0.0787%
＜6850＞ チノー　　　　　　　109200 　169020.66　 8.92% -0.0652%
＜4979＞ OATアグリオ　　　27900 　55418.22　 6.75% 0.025%
＜5888＞ ダイワサイクル　　　11800 　44159.3　 6.23% -0.0161%
＜211A＞ カドス　　　　　　　8900 　33503.2　 4.19% -0.0474%
<2640> GXゲームアニ　　　24855 　94383.677　 0.99% -0.0278%
<9067> 丸　　　　　　　　　9700 　11051.3　 0.64% 0.001%
<3546> アレンザHD　　　　173700 　292664.68　 -0.61% 0%
<6820> アイコム　　　　　　53300 　183525.4　 -3.11% -0.0306%
<4674> クレスコ　　　　　　127100 　196103.58　 -3.33% 0.0067%
<2629> iFGBA100　　4880 　19906.794　 -3.61% -0.0142%
<8084> RYODEN　　　　66400 　241027.2　 -4.09% -0.0374%
<6731> ピクセラ　　　　　　760600 　31629.52　 -4.23% 0.0243%
＜3556＞ リネットJPN　　　164400 　174048.28　 -5.58% -0.1002%
<1605> INPEX　　　　　12328500 　61199110.46　 -6.07% 0.0219%
<424A> GXゴルドH　　　　256440 　148672.657　 -7.05% -0.0077%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

