個別銘柄戦略: 日駐やシーイーシーに注目
*09:05JST 個別銘柄戦略: 日駐やシーイーシーに注目
先週末6日の米株式市場でNYダウは453.19ドル安の47,501.55ドル、ナスダック総合指数は361.31pt安の22,387.68pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比1,715円安の54,015円。為替は1ドル＝158.00-10円。今日の東京市場では、上期営業利益が6.3％増と第1四半期の1.8％減から増益に転じ発行済株式数の1.89％上限の自社株買いも発表した日駐＜2353＞、26年7月期業績予想を上方修正し「TikTok Shop」との連携も発表したアイル＜3854＞、発行している.90％の自社株消却を発表したネツレン＜5976＞、ファイザーとRSウイルスワクチンのコ・プロモーションを開始すると発表したあすか製薬HD＜4886＞、東証スタンダードでは、 26年1月期業績と配当見込みを上方修正したシーイーシー＜9692＞、発行済株式数の2.24％上限の自社株買いと買付け委託を発表したJKHD＜9896＞などが物色されそうだ。一方、第3四半期累計の営業利益が69.7％減となった日本ハウスHD＜1873＞、1413万7200株の株式売出しを発表した清水建＜1803＞、東証スタンダードでは、第1四半期営業利益が16.1％減となったソフトウェアS＜3733＞、上期営業利益が23.9％減と第1四半期の26.3％増から減益に転じたゼネパッカー＜6267＞、第3四半期累計の営業利益が78.4％減となった大和コン＜3816＞、2月のグループ売上高が8％増と1月の18％増から伸び率が縮小したテイツー＜7610＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
