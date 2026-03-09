ビューティガレージ、美容サロンEC「Salon.EC」導入3300店舗突破

■サロン独自ネットショップ構築サービス、店販商品のオンライン販売を支援

ビューティガレージ<3180>(東証プライム)は3月6日、美容サロン向けネットショップ構築サービス「Salon.EC」の導入サロン事業者数が3300店舗を突破したと発表した。プロ向け美容商材EC最大手の同社が展開する同サービスは、美容サロンが自店ブランドのネットショップを開設し、店販商品や独自ブランド商品をオンライン販売できるサロン専用EC基盤である。全国展開の美容室チェーン「HAIR&MAKE EARTH」やトレンドサロン「COA」などで導入が進み、利用の広がりを見せている。

背景には、美容サロン専売商品のオンライン購入ニーズの拡大がある。シャンプーやトリートメントなどの店販商品については、「持ち帰る手間を減らしたい」「使い切る前に購入したい」といった利便性の観点から、来店時に限らないオンライン購入が一般化しつつある。また近年はサロン独自ブランド商品の開発(OEM)に取り組む事業者も増加しており、これら商品の販売チャネルとしてECの重要性が高まっている。

同サービスはネットショップ開設から販売、商品の発送支援までを一体的に提供し、サロンの店販機会拡大と顧客利便性の向上を支援する。導入先は個人店から大型チェーンまで幅広く、カラー専門店チェーン「CASA COLOR」やエステサロンチェーン「彩さ美」など多様な業態に広がっている。ビューティガレージは2030年までに流通総額30億円規模への成長を目標に機能拡充を進め、美容業界における新たな流通基盤の構築を目指す。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

