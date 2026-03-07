*16:02JST 英ポンド週間見通し：伸び悩みか、英インフレ圧力で成長鈍化に警戒

■強含み、原油高が支援材料に

今週のポンド・円は強含み。米国とイスラエルによるイラン攻撃を受けて原油価格は高騰したことが材料視されたようだ。インフレ持続が警戒され、英中央銀行による追加利下げの可能性はやや低下したため、リスク回避のポンド売り・円買いは縮小。米ドル・円相場が円安方向に振れたことも影響したようだ。取引レンジ：209円12銭-211円70銭。

■伸び悩みか、英インフレ圧力で成長鈍化に警戒

来週のポンド・円は伸び悩みか。中東情勢の混迷で原油相場が急騰しており、今後のインフレ圧力をにらみポンド買いが入りやすい。日本銀行による追加利上げの可能性は大幅に低下したことも意識されそうだ。ただ、インフレ圧力の高まりは英国経済への打撃にもなりかねず、地政学リスクへの警戒感は消えていないため、ポンド買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いとみられる。

○発表予定の英主要経済指標・注目イベント

・13日（金）：1月鉱工業生産（12月：前月比－0.9％）

・13日（金）：1月商品貿易収支（12月：－227.24億ポンド）

予想レンジ：209円50銭-212円50銭《FA》