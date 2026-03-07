*15:51JST ユーロ週間見通し：伸び悩みか、中東混迷でエネルギー価格高騰を警戒

■反落、中東紛争の長期化を警戒

今週のユーロ・ドルは反落。米国とイスラエルによるイラン攻撃が開始され、イランの報復攻撃が拡大し、戦闘状態は長期化するとの見方が広がったことが要因。ウクライナ戦争の継続と中東における紛争状態の長期化は欧州経済を圧迫する可能性があるとみられ、リスク回避的なユーロ売り・米ドル買いが優勢となった。取引レンジ：1.1530ドル－1.1796ドル。

■弱含みか、域内インフレ圧力と有事のドルが下押し

来週のユーロ・ドルは弱含みか。米国とイスラエルによるイランへの攻撃で中東情勢は不透明化し、有事の米ドル買いがただちに縮小する可能性は低い。目先的にはエネルギー価格が注目される。ユーロ圏におけるインフレ圧力が意識された場合、今後の成長鈍化の要因となるため、ユーロ買いは後退する見通し。

予想レンジ：1.1450ドル-1.1750ドル

■弱含み、中東情勢悪化でユーロ買い縮小

今週のユーロ・円は弱含み。米国とイスラエルによるイラン攻撃が開始されたが、イランの報復攻撃が拡大し、戦闘状態は長期化するとの見方が広がったことが要因。ウクライナ戦争の継続や中東情勢の悪化を警戒してリスク選好的なユーロ買い・円売りは大幅に縮小した。取引レンジ：182円03銭－184円69銭。

■伸び悩みか、中東混迷でエネルギー価格高騰を警戒

来週のユーロ・円は伸び悩みか。米国とイスラエルによるイラン攻撃が激化し、中東情勢の混迷が深まれば、エネルギー価格が材料視される。日本銀行による追加利上げ観測は一段と後退したが、原油高はユーロ圏経済を圧迫すると懸念され、ユーロ売り材料となりそうだ。

○発表予定のユーロ圏主要経済指標・注目イベント

・13日（金）：1月鉱工業生産（12月：前月比－1.4％）

予想レンジ：181円00銭-185円00銭《FA》