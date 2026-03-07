*10:00JST 個人投資家・有限亭玉介：【話題テーマと割安株】国策関連と業績期待株に資金集中の予感【FISCOソーシャルレポーター】

以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「有限亭玉介」氏（ブログ：儲かる株情報「猫旦那のお株は天井知らず」）が執筆したコメントです。

2026年3月1日

高市政権の強気相場で盛り上がっているところに米国がイランへ攻撃を開始するなど、海外情勢が水を差すような形となっております。それでも、対米5500億ドルの投資など日米の経済的な繋がりが強く、強気相場はそう簡単に冷え込む事は無さそうです。

改めまして株＆猫ブログ「儲かる株情報『猫旦那のお株は天井知らず』」を執筆しております、有限亭玉介と申します。

2月24～27日の日経平均もしっかり最高値を更新し、一時は59332.43円を付けました。もう日経平均6万円が目前となりましたねぇ。昨年10月27日に日経平均が初めて5万円を突破してから、約4ヶ月で6万円目前まで上がってきているわけですから相当な過熱感と言えるかもしれません。

日経平均に含まれるような海外売上比率の高いグローバル企業は、円安の恩恵を受けて業績好調ですからねぇ。高市政権の誕生後から国策銘柄が熱いですが、やはり国と関係の深い企業というのも大企業ですし、「大企業のような時価総額が高い銘柄は株価が何倍にもならない」という、漠然とあたくし達が抱く仮説も近年では否定されている気もしますよ。

そもそも米エヌビディアのような超大企業でも、直近5年の株価はテンバガーを上回る上昇率ですからねぇ。業績×国策の組み合わせは強いですし、大型銘柄が買われた後は、徐々に中小型株へ資金が流れていく事になります。国策などのテーマで短期資金が流入する事はあっても、その後は業績が伴わなければ長期のトレンドは形成できません。

株価が何倍にもなる銘柄を見つけるのは容易ではありませんが、業績堅調でも割安のまま放置されている中小型の銘柄はまだまだ豊富にあります。ボラティリティの大きな人気株を避けて、割安な好業績の銘柄をチェックするのも一興でしょうな。

自動運転などで活用される「高精度3次元地図データ(HDマップ)」を提供するダイナミクマップ＜336A＞は、日産「リーフ」に採用された事が材料視されました。除雪などに関しても同社のサービスが期待されており、自動運転やフィジカルAI関連として注視です。

対米5500億ドル投融資関連で思惑のある商船三井＜9104＞は言わずと知れた大型バリュー株ですが、地政学リスクとガス発電で同社の業績がどうなるか監視中。原発向けバルブを手掛けるTVE＜6466＞も同じく対米5500億ドルのガス発電関連として思惑があるようです。対米投資の第2弾として、次世代原子炉の建設も検討していると伝わっており、同社の存在感が際立っている様子。LPG容器用バルブ首位のハマイ＜6497＞もPER・PBRが割安です。

自動車部材関連として思惑のある日本山村硝子＜5210＞業績好調でじわじわと上昇トレンドを形成しております。自動車向けや家電向けに樹脂成形事業が好調の児玉化学工業＜4222＞は業績好調で経常利益は既に通期計画を超過しました。

接着剤最大手のコニシ＜4956＞は、三菱ケミカルから合成樹脂エマルジョン事業を取得するとの発表が好感された模様。同日2月17日に発表された自社株買いも好感され、26年3月期の経常も最高値を更新する見通しです。

2月16日に好決算を発表した日本精蝋＜5010＞は、その後も買いが入り下値を切り上げました。石油系パラフィンのワックス専業で国内首位の同社は、日本で唯一の総合ワックスメーカーとしての地位を確立しております。好業績で割安の小型株ですが、配当実施などの発表があれば底堅く買われる可能性もあるか。

最後は水産品を手掛けるUmios＜1333＞です。しっかり決算発表と併せて上方修正しており、底堅い買いから鮮やかな上昇トレンドを形成しております。PER・PBRに関してもそこまで割高な印象もなく、この企業規模でのチャートや業績、株価水準を考えると個人投資家として手を出しやすい銘柄に見えますねぇ。

さて、ちょっとお話が長くなりましたが、あたくしのブログではそんな「今強含んでいる個別株・テーマ株」や「今月の注目株」を紹介しています。お暇があれば覗いてみてやってください。愛猫「アル」と共にお待ち申し上げております。

執筆者名：有限亭玉介

ブログ名：猫旦那のお株は天井知らず《HM》