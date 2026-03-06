ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～CRAVIA、F&LCなどがランクイン

2026年3月6日 15:01

記事提供元：フィスコ

*15:01JST 出来高変化率ランキング（14時台）～CRAVIA、F&LCなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月6日　14:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6573＞ CRAVIA　　　 21513200 　33591.44　 367.84% 0.2363%
＜157A＞ Gモンスター　　　　1327900 　155149.24　 266.34% 0.2617%
＜2512＞ NF外債ヘ　　　　　720240 　72714.375　 259.74% -0.0178%
＜4418＞ JDSC　　　　　　1635700 　168449.22　 236.92% 0.0639%
＜4881＞ ファンペップ　　　　16889500 　244014.5　 218.19% -0.0625%
＜3563＞ F＆LC　　　　　　10391500 　12489282.14　 213.53% -0.0563%
＜2557＞ SMDAMトピ　　　231760 　117636.666　 199.94% 0%
＜6356＞ 日ギア　　　　　　　13623800 　3556374.26　 193.67% 0.1055%
＜2841＞ iFナス100H　　169931 　37476.033　 191.23% 0.0068%
＜6466＞ TVE　　　　　　　107300 　99481.4　 183.95% 0.0574%
＜8622＞ 水戸証　　　　　　　1897800 　280352.56　 167.1% 0.0897%
＜8871＞ ゴールドクレ　　　　188000 　153854　 145.16% 0.0215%
＜4586＞ メドレックス　　　　14378900 　376041.92　 135.31% -0.128%
＜6492＞ 岡野バル　　　　　　178900 　524496.2　 130.31% 0.0622%
＜7229＞ ユタカ技研　　　　　155100 　132708.6　 129.54% -0.0255%
＜1473＞ Oneトピクス　　　162170 　178775.248　 108.14% 0.0002%
＜479A＞ PRONI　　　　　270500 　120559.04　 105.09% -0.0035%
＜7836＞ アビックス　　　　　7243000 　210990.28　 96.57% 0.0705%
＜4894＞ クオリプス　　　　　1144100 　3459461　 91.7% -0.0232%
＜2090＞ NZAM米7H　　　162892 　251761.231　 85.13% -0.0017%
<4538> 扶桑薬　　　　　　　87600 　110847.4　 75.05% 0.0261%
<6952> カシオ　　　　　　　4750100 　3252082.08　 74.42% -0.0382%
<4419> Finatext　　937900 　437684.44　 74.25% 0.0969%
<2585> ライフドリンク　　　1858500 　1040303.64　 68.92% -0.1053%
<446A> ノースサンド　　　　608000 　348448.02　 68.52% 0.1149%
<4776> サイボウズ　　　　　1147900 　1493279.7　 68.05% 0.0882%
<3994> マネフォワード　　　2408100 　4623492.75　 66.63% 0.122%
<4478> フリー　　　　　　　1557700 　2181255.02　 64.94% 0.1048%
<5461> 中部鋼　　　　　　　585100 　594991.18　 64.41% -0.0363%
<3853> アステリア　　　　　1113200 　738054.6　 62.35% 0.0109%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

