出来高変化率ランキング（14時台）～CRAVIA、F&LCなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月6日 14:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6573＞ CRAVIA 21513200 33591.44 367.84% 0.2363%
＜157A＞ Gモンスター 1327900 155149.24 266.34% 0.2617%
＜2512＞ NF外債ヘ 720240 72714.375 259.74% -0.0178%
＜4418＞ JDSC 1635700 168449.22 236.92% 0.0639%
＜4881＞ ファンペップ 16889500 244014.5 218.19% -0.0625%
＜3563＞ F＆LC 10391500 12489282.14 213.53% -0.0563%
＜2557＞ SMDAMトピ 231760 117636.666 199.94% 0%
＜6356＞ 日ギア 13623800 3556374.26 193.67% 0.1055%
＜2841＞ iFナス100H 169931 37476.033 191.23% 0.0068%
＜6466＞ TVE 107300 99481.4 183.95% 0.0574%
＜8622＞ 水戸証 1897800 280352.56 167.1% 0.0897%
＜8871＞ ゴールドクレ 188000 153854 145.16% 0.0215%
＜4586＞ メドレックス 14378900 376041.92 135.31% -0.128%
＜6492＞ 岡野バル 178900 524496.2 130.31% 0.0622%
＜7229＞ ユタカ技研 155100 132708.6 129.54% -0.0255%
＜1473＞ Oneトピクス 162170 178775.248 108.14% 0.0002%
＜479A＞ PRONI 270500 120559.04 105.09% -0.0035%
＜7836＞ アビックス 7243000 210990.28 96.57% 0.0705%
＜4894＞ クオリプス 1144100 3459461 91.7% -0.0232%
＜2090＞ NZAM米7H 162892 251761.231 85.13% -0.0017%
<4538> 扶桑薬 87600 110847.4 75.05% 0.0261%
<6952> カシオ 4750100 3252082.08 74.42% -0.0382%
<4419> Finatext 937900 437684.44 74.25% 0.0969%
<2585> ライフドリンク 1858500 1040303.64 68.92% -0.1053%
<446A> ノースサンド 608000 348448.02 68.52% 0.1149%
<4776> サイボウズ 1147900 1493279.7 68.05% 0.0882%
<3994> マネフォワード 2408100 4623492.75 66.63% 0.122%
<4478> フリー 1557700 2181255.02 64.94% 0.1048%
<5461> 中部鋼 585100 594991.18 64.41% -0.0363%
<3853> アステリア 1113200 738054.6 62.35% 0.0109%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
