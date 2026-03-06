「渡航禁止」が告げる生活の変容　遠い紛争が日本の食卓を直撃する構造

【今回のニュースのポイント】

・邦人退避準備の本格化:政府はオマーンなどへの邦人退避準備を進めており、商用便の確保が困難なほどの情勢緊迫を物語っています。

・地政学リスクの定義:政治的・軍事的な緊張が、経済活動やサプライチェーンに予測不能な影響を与えるリスク。

・間接的なコスト上昇:中東周辺空域の閉鎖や航路の迂回は、燃料消費と輸送時間を増大させ、物価高という形で日本の消費者を直撃します。

外務省が3月5日、アラブ首長国連邦(UAE)やオマーンなど中東6カ国の危険情報を「レベル3(渡航中止勧告)」に引き上げました。これに伴い、政府はオマーンなどへの邦人退避準備を進めています。この極めて異例な速報は、中東がもはや「旅行を控えるべき地域」を超え、物理的な移動が困難な「封鎖地域」へと変貌しつつあることを示しています。

ここで多くの人が抱く違和感は、「現地に行く人が制限されるだけで、なぜ日本の株価や物価がこれほど敏感に反応するのか」という点です。 鍵となる専門用語は「地政学リスク」です。政治・軍事的な緊張は、物理的な移動を遮断するだけでなく、そこを通る船舶の「保険料」を跳ね上げ、原油の供給不安を煽ります。事実、ホルムズ海峡周辺の緊張は、すでにエネルギー市場に影を落とし始めています。

構造的に分析すれば、今回渡航制限が出た地域は、世界のエネルギー供給の要衝です。空路が迂回を余儀なくされれば、航空燃油サーチャージは上昇し、海路が脅かされれば、あらゆる輸入品の物流コストが上乗せされます。私たちは、直接その地を訪れずとも、日々のガソリン代や電気代、食料品価格という形で、間接的に「地政学リスクの税金」を支払わされているのです。

この状況下で、エネルギー供給の安定を担う大手商社や資源企業は、短期的には価格上昇による収益増を享受する側面があります。一方で、利益率の低い物流業者や、ギリギリの家計でやり繰りする生活者は、回避不能なコスト増を押し付けられる「損」の立場にあります。政府の退避準備というニュースは、決して対岸の火事ではありません。エネルギー価格という名の熱波は、すでに私たちの生活を揺さぶり始めています。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

