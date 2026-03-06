*13:01JST アールプランナー---石川県七尾市より企業版ふるさと納税寄付に対する感謝状を拝受

アールプランナー＜2983＞は4日、2024年能登半島地震の復興支援として「企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）」を活用した寄付を実施し、石川県七尾市より感謝状を拝受したと発表した。

2026年03月03日に石川県七尾市役所で感謝状贈呈式が行われ、七尾市長より同社に感謝状が授与された。

同社は、住まいづくりに携わる企業として、人々が安心して暮らせる地域社会の実現を重要な使命と捉えている。2024年能登半島地震により石川県能登地方では甚大な被害が発生したことを受け、企業としてどのような貢献ができるか検討してきた。

被災地の復興には長期にわたる支援が必要であることから、国が認定した「半島振興対策実施地域」である七尾市を含む4市町へ企業版ふるさと納税を通じた寄付を実施した。寄付先は七尾市、珠洲市、輪島市、志賀町で、各250万円、総額0.1億円の寄付となる。寄付金は各自治体の復旧・復興に向けた事業に活用される予定である。《KM》