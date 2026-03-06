ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～CRAVIA、Gモンスターなどがランクイン

2026年3月6日 10:37

記事提供元：フィスコ

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月6日　10:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6573＞ CRAVIA　　　 10918200 　33591.44　 340.34% 0.4545%
＜2512＞ NF外債ヘ　　　　　717960 　72714.375　 259.42% -0.0172%
＜157A＞ Gモンスター　　　　998700 　155149.24　 234.8% 0.2591%
＜4418＞ JDSC　　　　　　1044700 　168449.22　 184.53% 0.0459%
＜4881＞ ファンペップ　　　　12257900 　244014.5　 182.49% -0.0535%
＜3563＞ F＆LC　　　　　　5423100 　12489282.14　 132.01% -0.1217%
＜7229＞ ユタカ技研　　　　　149400 　132708.6　 124.89% -0.0271%
＜6466＞ TVE　　　　　　　63900 　99481.4　 117.55% -0.0019%
＜4586＞ メドレックス　　　　9760500 　376041.92　 90.32% -0.128%
＜6492＞ 岡野バル　　　　　　125600 　524496.2　 87.65% 0.0849%
＜2090＞ NZAM米7H　　　162892 　251761.231　 85.13% -0.0017%
＜7836＞ アビックス　　　　　5899100 　210990.28　 74.04% 0.0823%
＜1473＞ Oneトピクス　　　117560 　178775.248　 70.22% -0.0087%
＜6356＞ 日ギア　　　　　　　3969800 　3556374.26　 42.56% 0.0788%
＜4538＞ 扶桑薬　　　　　　　64400 　110847.4　 41.39% 0.0249%
＜5461＞ 中部鋼　　　　　　　454700 　594991.18　 37.97% -0.0373%
＜1368＞ iFTPXWベ　　　2329219 　266100.987　 36.23% 0.0096%
＜5724＞ アサカ理研　　　　　163900 　634677.1　 30.81% 0.0637%
＜6952＞ カシオ　　　　　　　2767800 　3252082.08　 18.38% -0.0554%
＜4776＞ サイボウズ　　　　　669000 　1493279.7　 13.16% 0.0812%
<247A> Aiロボティク　　　1731700 　1783146.74　 8.88% 0.1184%
<4165> プレイド　　　　　　568600 　394228.54　 7.24% 0.0751%
<4478> フリー　　　　　　　867200 　2181255.02　 7.07% 0.1363%
<2338> クオンタムS　　　　4914200 　518654.24　 6.14% -0.0787%
<9308> 乾汽船　　　　　　　117700 　177651.62　 3.3% -0.0006%
<446A> ノースサンド　　　　303200 　348448.02　 -0.31% 0.09%
<3853> アステリア　　　　　562900 　738054.6　 -1.59% 0.0516%
<2160> ジーエヌアイ　　　　1557700 　5321670.62　 -2.14% 0.1348%
<6666> リバーエレテク　　　290500 　190547.2　 -3.04% 0.0231%
<4258> 網屋　　　　　　　　102100 　376445.18　 -3.63% 0.0865%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

