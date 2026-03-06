関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～CRAVIA、Gモンスターなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月6日 10:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6573＞ CRAVIA 10918200 33591.44 340.34% 0.4545%
＜2512＞ NF外債ヘ 717960 72714.375 259.42% -0.0172%
＜157A＞ Gモンスター 998700 155149.24 234.8% 0.2591%
＜4418＞ JDSC 1044700 168449.22 184.53% 0.0459%
＜4881＞ ファンペップ 12257900 244014.5 182.49% -0.0535%
＜3563＞ F＆LC 5423100 12489282.14 132.01% -0.1217%
＜7229＞ ユタカ技研 149400 132708.6 124.89% -0.0271%
＜6466＞ TVE 63900 99481.4 117.55% -0.0019%
＜4586＞ メドレックス 9760500 376041.92 90.32% -0.128%
＜6492＞ 岡野バル 125600 524496.2 87.65% 0.0849%
＜2090＞ NZAM米7H 162892 251761.231 85.13% -0.0017%
＜7836＞ アビックス 5899100 210990.28 74.04% 0.0823%
＜1473＞ Oneトピクス 117560 178775.248 70.22% -0.0087%
＜6356＞ 日ギア 3969800 3556374.26 42.56% 0.0788%
＜4538＞ 扶桑薬 64400 110847.4 41.39% 0.0249%
＜5461＞ 中部鋼 454700 594991.18 37.97% -0.0373%
＜1368＞ iFTPXWベ 2329219 266100.987 36.23% 0.0096%
＜5724＞ アサカ理研 163900 634677.1 30.81% 0.0637%
＜6952＞ カシオ 2767800 3252082.08 18.38% -0.0554%
＜4776＞ サイボウズ 669000 1493279.7 13.16% 0.0812%
<247A> Aiロボティク 1731700 1783146.74 8.88% 0.1184%
<4165> プレイド 568600 394228.54 7.24% 0.0751%
<4478> フリー 867200 2181255.02 7.07% 0.1363%
<2338> クオンタムS 4914200 518654.24 6.14% -0.0787%
<9308> 乾汽船 117700 177651.62 3.3% -0.0006%
<446A> ノースサンド 303200 348448.02 -0.31% 0.09%
<3853> アステリア 562900 738054.6 -1.59% 0.0516%
<2160> ジーエヌアイ 1557700 5321670.62 -2.14% 0.1348%
<6666> リバーエレテク 290500 190547.2 -3.04% 0.0231%
<4258> 網屋 102100 376445.18 -3.63% 0.0865%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
