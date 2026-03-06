関連記事
出来高変化率ランキング（9時台）～JDSC、CRAVIAなどがランクイン
JDSC＜4418＞がランクイン（9時34分時点）一時大幅続伸。昨日の昼休みの時間帯に、
アマゾンウェブサービスジャパン（AWSジャパン）が提供する「フィジカルAI開発支
援プログラム」に採択されたと発表され、昨日ストップ高。本日も買い人気が継続
して始まったが、その後は利益確定売り優勢の展開となっている。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月6日 9:34 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6573＞ CRAVIA 4903600 33591.44 279.54% 0.2727%
＜157A＞ Gモンスター 851800 155149.24 216.93% 0.2617%
＜4881＞ ファンペップ 10049200 244014.5 159.49% -0.0089%
＜7229＞ ユタカ技研 148200 132708.6 123.89% -0.0271%
＜4418＞ JDSC 627600 168449.22 123.15% 0.0246%
＜6466＞ TVE 57600 99481.4 105.73% -0.0229%
＜2090＞ NZAM米7H 162881 251761.231 85.13% -0.0015%
＜1473＞ Oneトピクス 114980 178775.248 67.74% -0.0021%
＜7836＞ アビックス 5234600 210990.28 61.17% 0.0941%
＜3563＞ F＆LC 2936100 12489282.14 61.13% -0.1139%
＜4586＞ メドレックス 7128200 376041.92 56.6% -0.096%
＜6492＞ 岡野バル 94800 524496.2 56.03% 0.083%
＜4538＞ 扶桑薬 57500 110847.4 29.96% 0.0306%
＜5724＞ アサカ理研 138200 634677.1 15.04% 0.0678%
＜5461＞ 中部鋼 356100 594991.18 14.99% -0.0289%
＜6356＞ 日ギア 2817000 3556374.26 10.48% 0.04%
＜6952＞ カシオ 2268100 3252082.08 1.23% -0.0603%
＜2868＞ GXSPXカバ 64151 65839.094 -4.68% 0.0018%
＜2513＞ NF外株 58502 233604.157 -6.59% -0.012%
＜9287＞ JIF 722 52195.68 -7.11% 0.0015%
<6740> JDI 90163800 3060484.5 -10.59% 0%
<9308> 乾汽船 96400 177651.62 -11.96% 0.0018%
<6666> リバーエレテク 255800 190547.2 -12.44% 0.0216%
<2338> クオンタムS 3756600 518654.24 -12.55% -0.0629%
<163A> 半導体 5032 104822.891 -12.84% -0.012%
<6403> 水道機 21100 127568.9 -16.21% -0.0012%
<4165> プレイド 418500 394228.54 -16.61% 0.0715%
<3853> アステリア 443500 738054.6 -19.27% 0.0469%
<2634> NFSP500ヘ 5444 23672.719 -19.57% -0.0003%
<4776> サイボウズ 434800 1493279.7 -20.68% 0.0743%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》
