出来高変化率ランキング（9時台）～JDSC、CRAVIAなどがランクイン

2026年3月6日 09:54

*09:54JST 出来高変化率ランキング（9時台）～JDSC、CRAVIAなどがランクイン
JDSC＜4418＞がランクイン（9時34分時点）一時大幅続伸。昨日の昼休みの時間帯に、
アマゾンウェブサービスジャパン（AWSジャパン）が提供する「フィジカルAI開発支
援プログラム」に採択されたと発表され、昨日ストップ高。本日も買い人気が継続
して始まったが、その後は利益確定売り優勢の展開となっている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月6日　9:34　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6573＞ CRAVIA　　　 4903600 　33591.44　 279.54% 0.2727%
＜157A＞ Gモンスター　　　　851800 　155149.24　 216.93% 0.2617%
＜4881＞ ファンペップ　　　　10049200 　244014.5　 159.49% -0.0089%
＜7229＞ ユタカ技研　　　　　148200 　132708.6　 123.89% -0.0271%
＜4418＞ JDSC　　　　　　627600 　168449.22　 123.15% 0.0246%
＜6466＞ TVE　　　　　　　57600 　99481.4　 105.73% -0.0229%
＜2090＞ NZAM米7H　　　162881 　251761.231　 85.13% -0.0015%
＜1473＞ Oneトピクス　　　114980 　178775.248　 67.74% -0.0021%
＜7836＞ アビックス　　　　　5234600 　210990.28　 61.17% 0.0941%
＜3563＞ F＆LC　　　　　　2936100 　12489282.14　 61.13% -0.1139%
＜4586＞ メドレックス　　　　7128200 　376041.92　 56.6% -0.096%
＜6492＞ 岡野バル　　　　　　94800 　524496.2　 56.03% 0.083%
＜4538＞ 扶桑薬　　　　　　　57500 　110847.4　 29.96% 0.0306%
＜5724＞ アサカ理研　　　　　138200 　634677.1　 15.04% 0.0678%
＜5461＞ 中部鋼　　　　　　　356100 　594991.18　 14.99% -0.0289%
＜6356＞ 日ギア　　　　　　　2817000 　3556374.26　 10.48% 0.04%
＜6952＞ カシオ　　　　　　　2268100 　3252082.08　 1.23% -0.0603%
＜2868＞ GXSPXカバ　　　64151 　65839.094　 -4.68% 0.0018%
＜2513＞ NF外株　　　　　　58502 　233604.157　 -6.59% -0.012%
＜9287＞ JIF　　　　　　　722 　52195.68　 -7.11% 0.0015%
<6740> JDI　　　　　　　90163800 　3060484.5　 -10.59% 0%
<9308> 乾汽船　　　　　　　96400 　177651.62　 -11.96% 0.0018%
<6666> リバーエレテク　　　255800 　190547.2　 -12.44% 0.0216%
<2338> クオンタムS　　　　3756600 　518654.24　 -12.55% -0.0629%
<163A> 半導体　　　　　　　5032 　104822.891　 -12.84% -0.012%
<6403> 水道機　　　　　　　21100 　127568.9　 -16.21% -0.0012%
<4165> プレイド　　　　　　418500 　394228.54　 -16.61% 0.0715%
<3853> アステリア　　　　　443500 　738054.6　 -19.27% 0.0469%
<2634> NFSP500ヘ　　5444 　23672.719　 -19.57% -0.0003%
<4776> サイボウズ　　　　　434800 　1493279.7　 -20.68% 0.0743%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

