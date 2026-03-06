関連記事
*09:12JST 個別銘柄戦略: シスメックスやシダーに注目
昨日5日の米株式市場でNYダウは784.67ドル安の47,954.74ドル、ナスダック総合指数は58.49pt安の22,748.99pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比530円安の54,610円。為替は1ドル＝157.50-60円。今日の東京市場では、発行済株式数の4.81％上限の自社株買い・消却を発表したシスメックス＜6869＞、提携先である米Centessa社から300万ドルのマイルストンを受領すると発表したネクセラ＜4565＞、サッポロHDの自動販売機事業を承継すると発表したライフドリンクC＜2585＞、東証スタンダードでは、 26年3月期営業利益予想は下方修正だが売上高・経常利益・純利益・配当予想を上方修正し介護事業のダブルエイチオー子会社化も発表したシダー＜2435＞、26年3月期増配予想を発表したヨンキュウ＜9955＞、発行済株式数の0.41％上限の自社株買いと買付け委託を発表したキクカワ＜6346＞、KDDI＜9433＞グループのauリニューアブルエナジーから高圧太陽光発電所計1基の開発・販売を受注したと発表した多摩川HD＜6838＞、子会社が顧客の脱炭素推進をサポートするエネルギーソリューション事業に本格参入すると発表したレンティア＜7081＞などが物色されそうだ。一方、26年3月期純損益を下方修正した新東工＜6339＞、2月の国内ブックオフ事業既存店売上高が4.7％増と1月の14.3％増から伸び率が愁傷したブックオフGHD＜9278＞、東証スタンダードでは、26年1月期営業利益が2.18億円と従来予想の4.63億円を下回ったタカショー＜7590＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
