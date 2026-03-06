ソフトクリエイトホールディングス、EC・IT両事業が牽引し26年3月期も増収増益

ソフトクリエイトホールディングス<3371>(東証プライム)は、ECサイト構築パッケージ等のECソリューション事業、およびシステムインテグレーションやワークフローシステム等のITソリューション事業を展開し、成長戦略としてクラウドサービス拡大などを推進している。26年3月期は増収増益・6期連続増配予想としている。ECソリューション事業、ITソリューション事業とも順調に拡大し、人件費等の増加を吸収する見込みだ。事業環境は良好であり、積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。株価は地合い悪化も影響して上値を切り下げる形となったが、調整一巡して出直りを期待したい。

■ECソリューション事業およびITソリューション事業を展開

ECサイト構築パッケージ等のECソリューション事業、およびシステムインテグレーションやワークフローシステム等のITソリューション事業を展開する持株会社で、成長戦略としてクラウドサービス拡大を推進している。

主要な連結子会社はECソリューション事業のecbeing、エートゥジェイ、visumo<303A>、ReviCo、ITソリューション事業のソフトクリエイト、エイトレッド<3969>、システムワークスジャパンなどである。また25年4月にソフトウェア品質検証事業のクオリティ・アイを子会社化、25年10月にエートゥジェイがECサイト構築プラットフォーム「メルカート」事業を分社化してメルカートを設立、26年1月にvisumoがReviCoを吸収合併した。また26年3月31日(予定)にアプリマーケティングプラットフォーム「MGRe」を開発・運営するメグリ社の株式を追加取得して子会社化する。

25年3月期のセグメント別売上高(外部顧客に対する売上高)は、ECソリューション事業が166億21百万円、ITソリューション事業が143億30百万円、経常利益(全社費用等調整前)はECソリューション事業が40億72百万円、ITソリューション事業が29億297百万円、経常利益の調整額が▲13億06百万円だった。

売上高の内訳は、ECソリューション事業のECサイト構築が110.2億円、デジタルマーケティングが34.6億円、ECクラウドサービスが21.3億円、ITソリューション事業のセキュリティ・インフラ構築が65.4億円、ITパッケージが22.3億円、ITクラウドサービスが28.7億円、IT機器が26.6億円だった。各分野とも増収基調となっている。

■ECソリューション事業はECサイト構築「ecbeing」が主力

ECソリューション事業は、ecbeingのECサイト構築パッケージecbeingの販売・保守・ホスティングサービスを主力に、全農ECソリューションズの全国農業協同組合連合会のECサイト運用業務、visumoのビジュアルマーケティングプラットフォーム開発・運営、Revicoのレビューマーケティングプラットフォーム「Revico」運営、エートゥジェイのコンテンツマーケティング事業なども展開している。

ECサイト構築パッケージ「ecbeing」は、ECサイト構築からマーケティング支援やデータ分析までワンストップで対応していることを強みとして、中～大規模顧客向けを中心に、国内ECサイト累計構築実績が22年度末時点で1600サイトを突破した。EC構築ソリューション市場における同社の市場シェアは17年連続1位(富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場2025年版」ECサイト構築(カスタマイズ型/SaaS)市場占有率、2024年度実績)である。

22年2月にはecbeingが海外市場向けマーケティング事業・越境EC支援事業を展開するクロスシーの第三者割当増資を引き受けて資本業務提携した。23年7月にはecbeingがMicrosoftのAzure OpenAI Serviceを活用し、ChatGPTを組み込んだAIチャットボットシステムの「AIデジタルスタッフ」をリリースした。24年6月にはecbeingが、ECサイトと会員情報を一元化できる予約管理システム「RESOMO」をリリースした。

25年5月にはecbeingが「LINEヤフー Partner Program」において、25年度の「Technology Partner」の「LINEミニアプリ部門」に認定された。25年6月にはecbeingがクロスシーと協業した。日本の「TikTok Shop」のローンチを見据えて企業の出店支援サービスを展開する。25年9月にはecbeingがAIデジタルスタッフをAIチャットボットからAIエージェントに進化させた新機能をリリースした。25年11月にはecbeingが新たな生成AI活用サービス「デジタルAIサーチ」を提供開始した。サイト内検索を生成AIが最適化する。

26年1月にはecbeingが、EC事業の成長を加速させる伴走型AIサービス群「ecbeing AI+」の本格提供を開始した。

■ITソリューション事業はSIやワークフローシステムが主力

ITソリューション事業はソフトクリエイトの自社開発SCクラウド、不正アクセス端末検知・遮断システムL2Blocker、システムインテグレーションやIT機器販売、エイトレッドのワークフローシステム(パッケージ型AgileWorks、クラウド型X-point Cloud)を主力としている。

ソフトクリエイトは24年2月に企業向け生成AIサービス「Safe AI Gateway」をリリースした。24年5月に「Safe AI Gateway」のチャットボット機能から派生した生成AI型チャットボット「Safe AI Bot」をリリースした。25年8月には「Safe AI Gateway」をベースに独自エンジンを利用した自立支援型AIエージェント「Safe AI Agent」を開発した。25年11月には「マイクロソフトジャパンパートナーオブザイヤー2025」を7年連続で受賞した。26年2月には熟練者の目を再現する状況認識AI「メニナルAI」を発表した。中堅製造業の技術継承を支援し、人手不足が深刻化する現場の判断をサポートする。

なおシステムワークスジャパンは、Okta.Inc.が提供するパートナープログラム「Okta Elevate」において「Customer Identity Solution-Service Delivery Specialization」認定を国内企業として初めて取得した。すでに「Workforce Identity Cloud Service Delivery Specialization」認定も取得しており、日本国内で初めて2つのOkta公式認定資格を保有する企業となった。

エイトレッドのワークフローシステムのシリーズ累計導入社数は累計5000社を突破している。そしてクラウド型X-point Cloudは、複数の市場調査レポートでワークフロー市場における出荷金額・売上金額実績シェア1位を獲得している。24年3月にはAgileWorksクラウド版の販売を開始した。

■26年3月期増収増益・6期連続増配予想

26年3月期の連結業績予想は売上高が前期比8.2%増の335億円、営業利益が9.1%増の60億円、経常利益が7.6%増の62億円、親会社株主帰属当期純利益が6.5%増の37億80百万円としている。配当予想は前期比7円増配の62円(第2四半期末31円、期末31円)としている。6期連続増配で予想配当性向は40.9%となる。

第3四半期累計の連結業績は、売上高が前年同期比11.0%増の251億51百万円、営業利益が15.8%増の45億62百万円、経常利益が18.3%増の48億93百万円、親会社株主帰属四半期純利益が14.9%増の29億27百万円だった。2桁増収増益と順調だった。ECソリューション事業、ITソリューション事業とも伸長し、人件費増加などを吸収した。

ECソリューション事業は売上高(外部顧客への売上高)が8.7%増の133億59百万円、経常利益(全社費用等調整前)が14.4%増の35億20百万円だった。主力のECサイト構築が順調に拡大したほか、デジタルマーケティングとECクラウドサービスも伸長した。売上高の内訳はECサイト構築が8.1%増の89.3億円、デジタルマーケティングが7.7%増の26.8億円、ECクラウドサービスが13.3%増の17.3億円だった。

ITソリューション事業は売上高が13.8%増の117億91百万円、経常利益が12.2%増の22億46百万円だった。ITクラウドサービスが大幅伸長し、セキュリティ・インフラ構築も拡大した。売上高の内訳はセキュリティ・インフラ構築が8.7%増の51.0億円、ITパッケージが8.9%減の15.4億円、ITクラウドサービスが31.4%増の27.5億円、IT機器が13.8%増の23.9億円だった。

全社ベースの業績を四半期別に見ると、第1四半期は売上高が78億87百万円で営業利益が11億08百万円、第2四半期は売上高が86億21百万円で営業利益が16億31百万円、第3四半期は売上高が86億43百万円で営業利益が18億23百万円だった。

通期連結業績予想は据え置いている。ECソリューション事業、ITソリューション事業とも順調に拡大し、人件費等の増加を吸収する見込みだ。売上高計画はECソリューション事業が10.1%増の183億円、ITソリューション事業が6.1%増の152億円としている。経常利益4.4億円増の増減要因分析(見込み)は、売上総利益増加で11.5億円増、人件費増加で5.2億円減、研修費・採用費増加で0.4億円減、その他経費(税金等)増加で1.5億円減としている。

第3四半期累計の進捗率は売上高75%、営業利益76%、経常利益79%、親会社株主帰属当期純利益が77%と概ね順調である。事業環境は良好であり、積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。

■株主優待制度は3月末と9月末の年2回、長期保有優待も実施

株主優待制度(詳細は会社HP参照)は毎年3月31日および9月30日現在の1単元(100株)以上保有株主(長期保有優待の基準日は毎年3月末)に対して、保有株式数および保有期間に応じてQUOカードを贈呈している。

■株価は調整一巡

株価は地合い悪化も影響して上値を切り下げる形となったが、調整一巡して出直りを期待したい。3月5日の終値は1987円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS151円74銭で算出)は約13倍、今期予想配当利回り(会社予想の62円で算出)は約3.1%、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS836円23銭で算出)は約2.4倍、そして時価総額は約547億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

