メタリアルグループのロゼッタ、高精度翻訳AI「T-4OO」を拡張、9言語追加で多言語翻訳を強化

■ベトナム語やスペイン語など9言語を追加、専門文書の多言語展開を支援

メタリアル<6182>(東証グロース)グループで、国内市場No.1のAI翻訳サービスを開発・提供するロゼッタは3月5日、高精度産業翻訳AI「T-4OO」において、「高精度翻訳」モードの対応言語を9言語追加したと発表した。東南アジアおよび欧州系言語を中心に拡充し、製品マニュアルや取扱説明書など専門文書の多言語展開を支援する。

今回追加されたのは、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、ミャンマー語の東南アジア系言語と、スペイン語、ドイツ語、ポルトガル語、フランス語、イタリア語の欧州系言語。従来対応していた日本語、英語、中国語(簡体字・繁体字)に加わり、より多様な市場への翻訳対応が可能となる。スペイン語とポルトガル語は地域差を考慮した言語バリエーションにも対応し、実務で使いやすい自然な翻訳を実現する。

「T-4OO」は生成AIの流暢な訳文と、企業の専門用語や翻訳資産を反映できるカスタマイズ性を組み合わせた高精度産業翻訳AIで、法務・医薬・金融・ITなど約2000分野に対応する。複数言語を同時に翻訳する機能と今回の言語追加により、海外展開を進める企業の技術資料や社内文書の多言語化を効率化する。ロゼッタは今後も利用者の要望を取り入れ、翻訳プラットフォームの機能向上と生産性改善を進める方針である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

