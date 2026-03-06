関連記事
前日に動いた銘柄 part1エンプラス、メイコー、日東紡績など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1エンプラス、メイコー、日東紡績など
銘柄名<コード>５日終値⇒前日比
カナデビア＜7004＞ 994 +30
スズキ＜7269＞に全固体電池事業を譲渡。
クロスキャット＜2307＞ 1006 +72
26年3月期配当予想を上方修正。
日本通信＜9424＞ 135 +6
台湾Taisys社と分散型モバイルID技術の活用で基本合意。
ナカニシ＜7716＞ 2683 +90
26年12月期業績予想を上方修正。
内田洋行＜8057＞ 2021 +53
上期営業利益が51.5％増。26年7月期実質増配も発表。
JDSC＜4418＞ 892 +150
AWSジャパンの「フィジカルAI開発支援プログラム」に採択。
山一電機＜6941＞ 8840 +850
25日線を支持線に押し目買い優勢。
エンプラス＜6961＞ 15280 +1610
ハイテク株を中心とした地合い改善の流れに乗る。
ダイドーグループホールディングス＜2590＞ 2785 +269
今期の大幅増益ガイダンスを好感。
筑波銀行＜8338＞ 642 +67
本日は銀行株にも買い戻しの動きが優勢。
マネーフォワード＜3994＞ 3383 +263
シティグループ証券では買い推奨を継続。
TOKYO BASE＜3415＞ 437 +40
引き続き2月の月次動向を評価材料視。
日本エム・ディ・エム＜7600＞ 705 +24
2月中旬から急騰だがTOB思惑などか。
JUKI＜6440＞ 728 +54
前日急落から押し目買い、割安感是正の動き続く。
日本電気硝子＜5214＞ 6740 +444
大和証券では目標株価を引き上げ。
ネットプロHD＜7383＞ 502 +39
ジェフリーズ証券では買い推奨を継続。
東京エネシス＜1945＞ 1868 +119
原発関連の一角として買い優勢に。
リガク・ホールディングス＜268A＞ 1805 +137
キオクシア関連として関心続く。
メイコー＜6787＞ 24070 +2340
宇宙関連銘柄としての思惑買いなど継続。
楽天銀行<5838> 6047 +462
米金融株上昇で自律反発へ。
日東紡績<3110> 23200 +1460
米ハイテク株上昇で買い安心感も。
東邦銀行<8346> 676 +54
前日の下げ目立った銀行株はリバウンドの動き。
ペプチドリーム<4587> 1410.5 +89
バイオ関連の一角が高く。
カプコン<9697> 3302 -260
新タイトルの販売500万本達成で目先の出尽くし感。
協和キリン<4151> 2164 -67
野村證券やSMBC日興証券が格下げ。《HM》
スポンサードリンク