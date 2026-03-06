ネクセラファーマ、Centessa社から約4億7300万円のマイルストン受領

■OX2R作動薬ORX489の早期開発段階マイルストン達成

ネクセラファーマ<4565>(東証プライム)は3月5日、提携先のCentessa Pharmaceuticals Limitedが開発中のオレキシン受容体2(OX2R)作動薬「ORX489」に関する追加の早期開発段階マイルストンを達成し、同社から3百万米ドルを受領すると発表した。

■提携先が神経精神疾患向け開発でマイルストン達成

今回のマイルストンは、Centessa社が神経精神疾患を対象に開発しているORX489の研究開発の進展に伴い達成されたもの。2026年2月12日に公表されたマイルストン達成に続くものであり、両社の研究開発提携に基づき追加の支払いが発生する。受領額は3百万米ドルで、同社は為替換算で約4億7300万円としている。

■第1四半期売上に計上、業績予想には織り込み済み

同マイルストン収入は2026年12月期第1四半期の売上として全額計上される予定。今回の収入による同社の連結業績への影響については、2026年2月13日に公表した通期連結業績予想にすでに織り込み済みとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

