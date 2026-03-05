*17:25JST 東京為替：ドル・円は切り返し、午後はドル買い再開

5日の東京市場でドル・円は切り返し。中東情勢の懸念一服で有事のドル買いが巻き戻され、午前中に156円45銭まで弱含んだ。その後、日経平均株価の急反発による円売りでドルは上昇基調に。午後は米金利高・ドル高に振れ、157円37銭まで値を上げた。

・ユ-ロ・円は182円77銭から182円16銭まで下落。

・ユ-ロ・ドルは1.1647ドルから1.1587ドルまで値を下げた。

・日経平均株価：始値55,204.16円、高値56,619.98円、安値54,910.33円、終値55,278.06円(前日比1,032.52円高)

・17時時点：ドル・円157円30-40銭、ユ-ロ・円182円30-40銭

【要人発言】

・欧州中央銀行（ECB）銀行監督当局者(通信社)

「長期的にエネルギー価格が上昇、インフレが急騰で景気後退につながる」

「経済活動への影響を通じて失業率に反映する可能性も」

【経済指標】

・豪・1月貿易収支：+26.31億豪ドル（12月：+33.73億豪ドル）

・スイス・2月失業率：3.2％（予想：3.2％、1月：3.2％）《TY》